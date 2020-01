Geschichten vom Schleizer Dreieck: Ziel-Crash stoppt Jubel

1970 entschied die Schleizer Rennleitung den Endlauf der Rennwagen um den „Pokal der sozialistischen Länder“ bereits am Samstag, als letztes Rennen des Tages, auszutragen. Sportlich stellten Vladislav Ondrejik und Vladimir Hubacek das Maß der Dinge dar. Den Zielstrich überfuhren beide nahezu gleichauf. Um ganze 0,3 Sekunde konnte sich letztlich Vladislav Ondrejik behaupten.

Erst 1:40 Minute später sah Juri Andrejew als Dritter die Zielflagge. Zum Jubeln sollte der Russe jedoch keine Gelegenheit mehr bekommen. Ein noch zu überrundender Pilot zwang ihn völlig unvorbereitet zu einer Vollbremsung mitten auf der Zielgeraden. Andrejew verlor sofort jegliche Kontrolle über seinen De Sanctis und schleuderte auf ein nahe gelegenes Feld.

Vom Telegrafenmast vorbei an der Krankenstation

Heute fristet an genau jener Stelle noch immer die erst zu einem späteren Zeitpunkt gebaute Start-Ziel-Tribüne ihr Dasein. Der Rennwagen prallte zunächst vehement an einen Telegrafenmast und schrammte danach nur um Haaresbreite am damals dort befindlichen Hauptstützpunkt des DRK vorbei.

Als großes Glück erwies sich jetzt der Start des Rennens am späten Samstagnachmittag. Wo sonst das medizinische Personal eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Patienten zu versorgen hatte, herrschte bereits Aufbruchstimmung. Nur die notwendigste Belegschaft war noch vor Ort und die konnte sich – teils mit Hechtsprüngen – vor dem führerlosen Formelwagen gerade noch in Sicherheit bringen.

Querschnittslähmung haarscharf entgangen

Der De Sanctis durchbrach noch einen Gartenzaun und kam inmitten eines bewohnten Grundstücks, welches sich noch heute inklusive des Wohnhauses direkt an der Rennstrecke befindet, zum Stehen. Das Formel-Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört.

Juri Andrejew wurde nach einer komplizierten Bergung ins Schleizer Krankenhaus eingeliefert. Wie durch ein Wunder wurden beim Russen „nur“ zahlreiche Knochenbrüche diagnostiziert. Am schlimmsten wogen nach etlichen Untersuchungen die Frakturen der Wirbelkörper. Andrejew entging nur um Haaresbreite einer Querschnittslähmung und war über Wochen ans Krankenbett gefesselt. Erst ein eigens angefertigter Spezialstuhl ermöglichte einen schonenden Transport zum Berliner Flughafen und den Heimflug nach Moskau.

Trotz Horrorunfall regelmäßig zurück in Schleiz

Nach einer langen Rehabilitationszeit war es Andrejew sogar wieder vergönnt, erfolgreich Autorennen zu fahren. Trotz seiner negativen Erfahrungen kehrte der Sportsmann dem Schleizer Dreieck nicht den Rücken zu. Als Leiter der Nationalmannschaft der UdSSR war er bis 1990 ein immer wieder gerngesehener Gast in Thüringen.

2008 verstarb Jurij Nikolajewitsch Andrejew am zweiten Weihnachtsfeiertag 78-jährig in seiner russischen Heimat.

