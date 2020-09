Mühltroff/Tanna geht sorglos mit Chancen um

Pfaffengrün. In der Kreisklasse Frauen Vogtland verliert die SG Mühltroff/Tanna gegen die SG Pfaffengrün/Zobes mit 2:4 (1:2)

Den erfolgreichen Saisonauftakt konnten die Grün-Weißen nicht vergolden, kassierten im ersten Auswärtsspiel eine Niederlage. Dazu hätte es aber nicht kommen müssen. Die Gäste scheiterten nicht am Gegner, sondern an sich selbst. „Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Wir hatten Chancen ohne Ende“, so Trainer Johannes Goj.

Effektiver die Heimelf, die jeden Fehler bestrafte und bei der Führung durch Leonie Goethe auch das nötige Glück hatte, die in der 23. Minuten zum zweiten Mal zuschlug. Aber die Goj-Elf kämpfte sich wieder heran, schaffte durch einen an Petra Wendler verwirkten und durch Isabelle Aust verwandelten Strafstoß (27.) und durch einen Distanzschuss von Joan Sobanic (44.) den Ausgleich.

In der Defensive agierte Mühltroff/Tanna weiterhin zu sorglos. Dies bestrafte Leonie Goethe nur drei Minuten später mit ihrem dritten Treffer. Die Gäste warfen alles nach vorn und wurden durch Lara Schlegel ausgekontert.