Muttis* Saisonhalali

Muttis* und der Länderpräsidenten neuerlicher Beschluss, den Lockdown bis zum 10. Januar 2021 – vorerst – zu verlängern, ließ zugleich auch den Schlusspfiff zum Jenaer Sportjahr 2020 erschallen.

Na gut, die Korbjäger von Science City dürfen in der von allen guten Geistern, nein allen begeisterten Zuschauern befreiten Sparkassen-Arena bis zu jenem 10. Januar vorläufig noch viermal ran.

Nun bietet eine solche fast menschenleere Halle dem Fotografen zwar optimale Arbeitsbedingungen, aber so richtiges Basketball-Feeling kommt dabei, unabhängig von den durchweg auf Wiederaufstieg gerichteten sportlichen Darbietungen der Heimischen, nicht wirklich auf.

Nicht sehr viel anders ergeht es den Kickern aus dem gerade im Auf- beziehungsweise Abbruch befindlichen Ernst-Abbe-Sportfeld, die bekanntlich im ersten Lockdown des Jahres dem Abstiegstod nicht mehr von der Schippe springen konnten.

So richtig dazugekommen, diese bittere Scharte auszuwetzen, sind sie durch die neuerliche Zwangspause und die fehlenden Zuschauer auch nicht. Und so bleibt uns allen am Ende des Jahres nur der 5 Euro-Phrasenschweinspruch von der zuletzt sterbenden Hoffnung und der tragische Schlusspfiff für die „Hand Gottes“, für Diego Armando Maradona.





*)Bundeskanzlerin Angela Merkel