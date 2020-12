Punktlandung für Saalfelder Box-Chronik

Alle 20 Jahre schlägt für die Saalfelder Boxer eine große Stunde. Zumindest vermittelt eine jetzt fertig gestellte Chronik über den Boxsport in der Kreisstadt und der Umgebung diesen Eindruck: Gleich auf der ersten Seite des 120 Seiten starken Werkes blicken dem Betrachter Kurt Osterhuß (1920), Karl Heinz Rothe (1940), Bernd Englmeyer (1960), Jörg Gittner (1980), David Müller (2000) und Silvio Schierle (2020). „Das waren alles keine Pappnasen, sondern große Sportler mit nationalen und internationalen Erfolgen“, sagt nicht ohne Stolz der Autor der Chronik, Lutz Grau.

Das jetzt vorliegende Werk ist die Fortsetzung einer ersten Ausgabe, die vor etwa 20 Jahren, anlässlich einer deutschen Meisterschaft, veröffentlicht wurde. „Jetzt war es wieder einmal an der Zeit“, sagt Grau und lacht. Denn der Chef der Abteilung Boxen im 1. SSV Saalfeld hatte sich in den Kopf gesetzt, die aktualisierte Chronik bis spätestens am 5. Dezember dieses Jahres fertig gestellt zu haben. Am kommenden Samstag, vor 100 Jahren, wurde nämlich der deutsche Reichsverband für Amateurboxen gegründet. Kurz darauf, das genaue Datum ist bis heute nicht bekannt, wurde 1921 im Raum Saalfeld erstmals die Sportart Boxen trainiert. Und so war die Fertigstellung vor wenigen Tagen quasi eine Punktlandung.

Stadtarchiv und Erzählungen von Zeitzeugen

Die ersten Jahrzehnte waren verständlicherweise schwer zu recherchieren. „Ohne das Stadtarchiv und der Erzählungen von Zeitzeugen wäre da vieles nicht möglich“, sagt Lutz Grau, der vor allem auf die Erlebnisse von Lothar Rüffer oder auch Randolph Baderschneider baute. Aber auch viele andere wussten bei diversen Boxertreffen in der jüngeren Vergangenheit viel über die vergangenen Zeiten zu erzählen. „Die ersten Recherchen führten mich jedoch immer erst einmal zur Zeitung“, sagt Lutz Grau, der in den vergangenen Monaten viel Unterstützung bei der Suche nach den historischen Ereignissen fand. Allein bei sieben Frauen und acht Männern bedankt sich der Autor gleich zu Beginn der Chronik.

Eine besonders große Fundgrube waren dabei in der Vergangenheit auch die seit den 90er Jahren stattgefundenen Saalfelder Ehrenamts- und Boxer-Treffen, in der vornehmlich die Kämpfer vergangener Jahrzehnte viel zu erzählen hatten. „Gemeinsam mit ihnen wurden wir auch bei der Suche nach Fotos oftmals fündig“, sagt Grau, der in der Chronik insgesamt 210 Fotos unterbrachte.

Das Werk zeigt aber auch, dass das Boxen zwar in Saalfeld immer ein Schwerpunkt und im sportlichen Mittelpunkt stand, aber im vergangenen Jahrtausend auch in Königsee, Rudolstadt oder auch Unterwellenborn einen großen Stellenwert hatte. Die Nachbarstädte, in denen der Boxsport heute gänzlich verschwunden ist, waren viele Jahre Heimstatt spannender Veranstaltungen vor oftmals mehr als 1000 Zuschauern. Doch die großen Kracher in sportlicher Hinsicht hatten seit den 60er Jahren die Saalfelder in ihren Reihen: Bernd Englmeyer war 1968 Olympiateilnehmer in Mexiko, David Müller wurde um die Jahrtausendwende deutscher Meister und Silvio Schierle schickt sich in diesen Tagen an, das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio 2021 zu buchen.

Bildauswahl fällt besonders schwer

In den jetzt vorliegenden 120 Seiten steckt derweil nicht nur viel Herzblut, sondern auch viel Zeit. „Klar, da sitzt du jeden Tag dran, änderst noch das eine oder andere. Aber vor allem war die Bildauswahl unwahrscheinlich schwer“, sagt Lutz Grau, der vornehmlich aus den letzten Jahrzehnten viel mehr Geschichten in der Chronik hätte unterbringen können. Kein Wunder: In dieser Zeit prägte er selbst den Boxsport in der Saalestadt maßgeblich mit.

Insofern hatte der pensionierte Lehrer auch keine Motivationsprobleme: „Eigentlich war der Termin Anfang Dezember der entscheidende Punkt, der mich antrieb. Aber ich hatte mich dann irgendwann auch richtig festgebissen“, sagt Lutz Grau, der beim Blick in die Chronik oft ins Schwärmen über die vergangenen sportlichen Zeiten gerät. Und auch wenn das Werk in dieser Woche gedruckt wird, es einen gewissen zwischenzeitlichen Abschluss gibt, gibt es schon jetzt weitere Themen, an denen der Autor hängt, sie am liebsten noch einfügen möchte: „Das lässt einen auch jetzt, wenn eigentlich alles fertig ist, nicht los.“

Einen kleinen Wermutstropfen für die Öffentlichkeit gibt es dennoch: „Die Chronik wird es nicht im freien Verkauf geben“, sagt der Autor. Verdient hätte es das Werk allemal. Vielmehr denkt Lutz Grau daran, die Chronik an die Sportler zu geben, an aktive und auch ehemalige Boxer zu verschenken. „Ich möchte ihnen etwas geben, wo sie sich wiederfinden“.