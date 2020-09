Rohr geht: Wechsel vom FC Carl Zeiss Jena zum Hamburger SV fix

Der Wechsel von Maximilian Rohr zum Hamburger SV ist nun offiziell: Der FC Carl Zeiss Jena gibt den 25 Jahre alten Verteidiger an den Zweitligisten ab. Über die finanziellen Details des Vertrages haben beide Seite Stillschweigen vereinbart.

Nach Informationen unserer Zeitung darf sich der FC Carl Zeiss Jena aber über eine Zahlung von 200.000 Euro freuen. Davon fließen 20.000 Euro an den SGV Freiberg, von dem Jena den Defensivspieler im vorigen Sommer für 85.000 Euro verpflichtet hatte. Wenn der HSV in die Bundesliga aufsteigt oder Rohr eine gewisse Anzahl von Spielen absolviert hat, gibt es einen Nachschlag.

Läuft es gut, kommen also mehr als 350.000 Euro in die Kasse. Außerdem soll der FC Carl Zeiss von Mehrerlösen beim Weiterverkauf profitieren. „Es freut mich sehr, dass unser Mut, Maximilian Rohr aus der Oberliga zu verpflichten, belohnt wird. Es zeigt, dass wir hier in Jena Spieler weiterentwickeln können“, sagt Geschäftsführer Chris Förster.

Rohr erhält in Hamburg einen Zwei-Jahres-Vertrag. „Dass Maximilian Rohr bei einer solchen Chance, nicht Nein sagen kann, ist absolut nachvollziehbar“, sagt Jenas Sportdirektor Tobias Werner.

Interesse von mehreren Vereinen geweckt

Mehrere Vereine haben Interesse an dem Spieler gezeigt, zwei davon waren gewillt, eine Ablöse zu bezahlen. Zu Rohrs Stärken gehört seine Vielseitigkeit. Er kam in Jena nicht nur als Abwehrspieler, sondern auch im defensiven Mittelfeld oder auch als Stürmer zum Einsatz. In der dritten Liga erzielte er drei Tore in 25 Spielen.

Zuletzt gehörte er aber nicht zum Kader, weil er sich aufgrund der Transferverhandlungen nicht in der Lage sah, für Jena aufzulaufen. Bei den Fans bleibt er vor allem mit einer Aussage in Erinnerung. Am Tag der Entlassung von Trainer Lukas Kwasniok, dessen Ruf nach Jena er gefolgt war, sagte Rohr: „Letztendlich kann man in drei, vier Wochen wahrscheinlich eine Putzfrau hinstellen als Trainer und wir werden punkten.“ Es kam anders. Die Mannschaft landete am Ende der Saison auf dem letzten Platz und stieg in die Regionalliga ab.

FC Carl Zeiss Jena auf Stürmersuche

Der FC Carl Zeiss sucht bis zum Ende der Transferfrist am kommenden Montag noch einen Stürmer, um seinen Kader zu verbessern. Die Mannschaft belegt derzeit den dritten Platz in der Fußball-Regionalliga.

