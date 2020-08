Jena. Der Aufstiegstrainer tritt in neuer Funktion an seiner alten Wirkungsstätte an – das bleibt nicht die einzige Personalie beim FC Carl Zeiss Jena.

Rückkehr nach neun Jahren: Heiko Weber wieder beim FC Carl Zeiss Jena

Nach neun Jahren kehrt Heiko Weber zum FC Carl Zeiss Jena zurück. Der frühere Trainer des ZFC Meuselwitz leitet fortan das Nachwuchsleistungszentrum und übernimmt den Trainerposten bei der zweiten Mannschaft. Der 55-Jährige, der zuletzt den ZFC Meuselwitz trainiert hatte, unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag.

Administrativer Leiter an seiner Seite

Der 55-jährige Fußballlehrer wird die U21-Oberligamannschaft gemeinsam mit Co-Trainer Frank Berger betreuen. Die Geschicke des Nachwuchsleistungszentrums leitet er gemeinsam mit Rico Kroker (25), der für den administrativen Bereich verantwortlich zeichnen wird. Er hatte Sportmanagement studiert und sich bislang in der Organisation der FCC-Fußballschule engagiert.

„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und habe ja bereits in der jüngeren Vergangenheit nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mir sehr gutvorstellen kann, wieder im Nachwuchsbereich zu arbeiten“, sagt Weber, der den FC Carl Zeiss im Jahr 2006 nach zwei Aufstiegen in Folge in die zweite Bundesliga geführt hatte. „Ich freue mich auf diese Aufgabe und darauf, mit anzupacken und meinen Beitrag dazu zu leisten, gute Jungs auszubilden und den Klub insgesamt sportlich nach vorn zu bringen.“

Präsident Klaus Berka verwies auf die große Erfahrung, die Weber mitbringt. „Er hat gezeigt und bewiesen, wie man mit einer guten und konsequenten Nachwuchsarbeit erfolgreich sein kann. Er steht für unser Konzept der Durchlässigkeit vom Nachwuchs- in den Männerbereich“, sagte Berka.

Andreas Patz neuer A-Junioren-Trainer

Darüber hinaus fixierte der FC Carl Zeiss eine weitere wichtige Personalie in der Jenaer Nachwuchsabteilung. So wird zukünftig Andreas Patz als Cheftrainer die Geschicke der A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena leiten. Der 36-jährige, geboren in Bad Salzungen, arbeitete zuletzt als Co-Trainer und interimistischer Cheftrainer bei Cercle Brügge, einem belgischen Erstligisten. Er unterschrieb einen bis zum Sommer des Jahres 2022 laufenden Vertrag in Jena.

