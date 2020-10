Schleiz schaltet Wismut im Pokal aus

Wismut-Angreifer Marcel Kießling (rechts) spielt den Ball vor dem Schleizer Thomas Liebold in die Spitze.

Mit beiden Händen über dem Kopf Beifall klatschend, zollte der Schleizer Trainer Roger Fritzsch seinem Angreifer Frank Gerisch in der Nachspielzeit die Anerkennung, die sich der 33-jährige Routinier redlich verdient hatte. Mit seinem Musterpass an der Mittellinie auf Hannes Kühnel hatte der Stürmer kurz zuvor das 3:1 für sein Team vorbereitet. Kühnel hatte allein vor Wismut-Keeper Maurice Geenen die Nerven behalten und den Schlussmann per Heber überwunden (90.+1). Kurz darauf war Schluss und die offiziell nur 50 zugelassenen Zuschauer im Fasanengarten feierten anschließend gemeinsam mit ihrem Team den 3:1-Heimerfolg und das damit verbundene Weiterkommen im Landespokal gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter BSG Wismut Gera.