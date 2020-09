Schmöllner Kegler verspricht: Bei 666 gibt es den Heiratsantrag

Wernburg. Am Samstag starten Wernburgs Kegler gegen Bamberg in die Bundesligasaison – für den Schmöllner Martin Müller mit einem besonderen Reiz

So ganz ideal lief die Vorbereitung nicht aus Sicht von Manuel Hopfe, Spielertrainer bei den Bundesligakeglern des SV Wernburg. „Ich hätte gern 1,2 Mal öfter mit der kompletten Mannschaft trainiert. So mussten wir in den Tests oft rotieren. Aber wir sind gut gewappnet und top motiviert“, sagt er zur letzten Trainingseinheit vor der langersehnten Premiere in der 1. Bundesliga.