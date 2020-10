Schweres Stück Arbeit

Spitz auf Knopf, eine Redewendung, die auf die Partie gegen die Knopfstädter passte. Diese Partie kannte von vornherein keinen klaren Favoriten, auch wenn die Leistungserfüllung eher auf der Seite der Blau-Weißen stand.

14 Jahre ist es her, als Schmölln zu Gast an der Orla war und als höherklassige Mannschaft damals einen 2:1-Auswärtssieg einfuhr. Routinier Daniel Opel und Kapitän Daniel Meyer standen damals in den Reihen der Blau-Weißen und hatten damit noch eine kleine Rechnung offen, die beglichen werden konnte.

Neustadts Trainer René Grüttner hatte sein Team gewarnt, dass die Schmöllner nicht als Laufkundschaft gesehen werden kann, sondern eine spiel- und kampfstarke Truppe den Landesklasse-Vertreter erwartet. Das erfolgreiche Abschneiden in der Kreisoberliga, mit der perfekten Saison bisher und den schon fast gesetzlich verankerten Ansporn, dem höherklassigem Gegner auf eigenen Platz ein Bein stellen zu wollen, waren genügend Motivation, um den Orlastädtern für die Partie alles abzufordern.

Und so war es dann auch. Die Blau-Weißen waren durchaus beeindruckt, ob der kämpferischen Spielweise der Hausherren. Die anfängliche Pressingphase verlief nicht ganz entsprechend den Gedanken des Neustädter Trainers.

Trotzdem gingen die Gäste durch ein Zusammenspiel von Anwar Boualem und Youngster Bernhard Grimm in Führung (0:1, 13.). Sicherheit danach auf Neustädter Seite, Fehlanzeige! Außer einer weiteren Riesenchance durch Robin-Lee Engler kurz darauf (16.) plätscherte das Spiel so dahin, ohne zwingende Chancen auf beiden Seiten.

Durch das verletzungsbedingte Ausscheiden des Neustädters Rechtsaußen Sandro Badermann nach einer knappen halben Stunde verbesserte sich die Neustädter Situation auch nicht. Die Hausherren spielten gut mit in dieser Partie, mussten aber bis in die Schlussminuten der ersten Hälfte warten, ehe das Spiel wieder Fahrt aufnahm. Friedrich May prüft Neustadts jungen Torhüter Niklas Risch, der zur Ecke abwehrte. Die anschließende Ausführung brachte erneute Gefahr für das Neustädter Gehäuse, als die eingebrachte Flanke an Freund und Feind, aber auch am langen Pfosten vorbei strich (42.).

Risch verhindert Ausgleich

Kurz darauf musste sich Keeper Niklas Risch ganz lang machen, um den Ausgleich vor dem Pausenpfiff zu verhindern (43.). Der letzte Riese vor dem Pfiff lag dann auf Neustädter Seite, als Tilman Cypionka nach dem Freistoß von Matti Szalek am höchsten stieg und Torhüter Nico Philipsen mit einem Riesenreflex das Spielgerät noch um den Pfosten drehen konnte (44.).

Nach Wiederbeginn machten die Hausherren dann mächtig Druck. Vor allem unnötige Fouls in Strafraumnähe, brachten die Schmöllner mit ihren gefährlichen Standards immer wieder in gute Ausgangslage. Mit dem Pausenwechsel von Kapitän René Bräutigam – der Platz für den Mann der zweiten Hälfte, Fabian Erler machte –, bekam das Angriffsspiel der Hausherren noch mehr Druck. Friedrich May sah seine Chance in einem Weitschuss, als er den Neustädter Torhüter zu weit vor seinem Kasten sah (53.).

Man musste schon weit in die zweite Hälfte hineingucken, als der Favorit wieder sein Können aufblitzen ließ. Der an diesem Tag nicht zu stoppende Bernhard Grimm zwang erneut Philipsen zu einer großartigen Faustabwehr (61.). Kurz darauf kam Tilman Cypionka in aussichtsreicher Position nicht an den Kopfball, um den Ausbau der Führung zu feiern (63.). Und so kam es wie es kommen musste, Fabian Erler wurde in den Rücken der Abwehr angespielt, der mit seinem Schuss ins lange Eck den umjubelten Ausgleich erzielte (1:1, 70.).

Schmöllner Morgenluft und Neustädter 2:1

Jetzt witterten die Hausherren Morgenluft und erzielten kurz darauf den vermeintlichen Führungstreffer, der aber auf Grund einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand (75.). Im Gegenzug erzielte Bernhard Grimm mit seinem zweiten Treffer die erneute Gästeführung durch ein feines Zuspiel vom eingewechselten Maxim Engler, als er noch zwei Haken schlug und ins rechte lange Eck vollendete (1:2, 75.).

Die Schmöllner waren geschockt und Neustadt konnte sich mehr aus den Fängen der schnellen Schmöllner Angreifer befreien. Der ebenfalls eingewechselte Daniel Bursuc hat dann das nächste Tor auf dem Fuß, aber sein Heber über Keeper Philipsen landet nur am Innenpfosten, und auch den zweiten Versuch brachte Robin-Lee Engler nicht über die Linie (85.).