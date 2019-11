Unscheinbar trafen während des Freitagstrainings beim diesjährigen IDM-Lauf Ende Juli auf dem Schleizer Dreieck zwei reifere Herren aufeinander. Am Buchhübel kamen die beiden 79-jährigen Männer kurz ins Gespräch und plauderten. Eine Begegnung wie so viele, wie so oft, an diesem lebhaften Wochenende.

Und doch beinhaltete dieses Treffen einen Seltenheitswert und einen großen symbolischen Charakter. Heinrich Funke und Klaus Fröhlich verfolgten beide zum 70. Mal ein Schleizer Dreieckrennen. Seit 1949 kommen der Triptiser Funke und der Schleizer Fröhlich an die legendäre Rennstrecke und waren fortan Zeugen des jährlichen Saisonhöhepunkts auf dem Thüringer Kurs.

Weder Heinrich Funke noch Klaus Fröhlich verpassten nach der Wiederbelebung der Rennstrecke nach dem Zweiten Weltkrieg ein einziges Dreieckrennen in Schleiz. Lediglich beim einmalig notwendig gewordenen Ausflug ins tschechische Most (Brüx) im Jahr 2003, aufgrund der unabdingbar gewordenen Umbauten in Schleiz, mussten Heinrich Funke und Klaus Fröhlich auf ein internationales Schleizer Dreieckrennen verzichten.

„Mein Vater hat mich damals mitgenommen“, erinnert sich Heinrich Funke, der im übrigen noch täglich in seinem Schuhmacherladen in Triptis anzutreffen ist, ganz genau. „Schon Tage zuvor war ich unheimlich aufgeregt. Die letzte Nacht konnte ich vor Nervosität kaum schlafen. Mit dem Auto meines Onkels ging es dann am frühen Morgen über die sichtlich überfüllte Autobahn nach Schleiz. Mein erster Eindruck war von einer riesigen Menschenmasse geprägt, mit der wir uns in Richtung Seng bewegten. Auch die schnellen Rennmotorräder versetzten mich in ein großes Staunen“, beschreibt er.

Auch für Klaus Fröhlich gab es keinen Halten mehr, wenn der unnachahmliche Motorensound der Rennmaschinen zu hören war. „Wir drängelten uns geschickt in die erste Reihe, lagen im Straßengraben, wo die Motorräder aus nächster Nähe an uns vorbeizischten und verpassten keine einzige Runde“. Während sich Klaus Fröhlich auf die Zuschauerrolle – vorzugsweise am Buchhübel, wo eigens für ihn vor ein paar Jahren eine kleine Rampe gebaut wurde, beschränkte, wurde Heinrich Funke auch über Jahre als Streckenposten und später auch zwei Mal als Streckensprecher am Dreieck aktiv. Das Schleizer Dreieck genießt bei beiden einen sehr hohen Stellenwert. „Ein Jahr ohne einen Besuch an der Rennstrecke ist unvorstellbar. Das gehört zur Jahresplanung“, sind sie sich einig. Die Strecke habe von ihrer Anziehungskraft nichts eingebüßt. Ein Stück liebgewordene Heimat.