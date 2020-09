So will der FC Carl Zeiss Jena auf weitere Transferabsage reagieren

Trainer Dirk Kunert muss sich beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena weiter gedulden. Auch in dieser Woche ist kein neuer Stürmer in Sicht. Ganz sicher muss er im Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig am Mittwoch ohne Verstärkung auskommen.