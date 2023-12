Sparkasse Saalfeld/Rudolstadt unterstützt 58 Sportvereine

Geldinstitut fördert Vereine mit mehr als 25.000 Euro

Auch im Jahr 2023 engagierte sich die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt tatkräftig in der Förderung des lokalen Breitensports.

In einer vorweihnachtlichen Veranstaltung konnten jetzt insgesamt 25.800 Euro an 58 Sportvereine des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt übergeben werden.

Die Zuwendung zielt darauf ab, insbesondere die Nachwuchsarbeit in den Vereinen nachhaltig zu stärken. Durch die finanzielle Unterstützung werden die Sportvereine in die Lage versetzt, ihre Angebote im Jugendbereich zu erweitern und somit die Entwicklung junger Talente zu fördern. Dieser Beitrag der Kreissparkasse unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens für die regionale Sportlandschaft.

Außerdem wurden die fünf „Aktivsten Sportvereine in der Altersgruppe 50plus“ - der TC Bad Blankenburg, der TSV Bad Blankenburg, der Wanderverein Rudolstadt, der Wanderverein Saalfeld und das TZ Judo Rudolstadt - für ihre engagierte Arbeit durch den Landrat, dem Vorstand der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt sowie dem Kreissportbund „Saale/Schwarza“ geehrt. Carsten Sprenger, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, betont: „Diese finanziellen Unterstützungen leisten einen aktiven Beitrag zur Förderung Sports vor Ort. Wir bedanken uns bei allen aktiven Sportvereinen für ihre wertvolle Arbeit. Diese vorweihnachtliche Aktion ist Teil des sozialen Verantwortungsbewusstseins unserer Sparkasse und unterstreicht unser Bestreben, die Lebensqualität im Landkreis zu verbessern.“