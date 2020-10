Speedskaterin Hanna Schübl: Ohne Kreuzband zum 3000 m-Titel

Der Schock saß tief. Im Wintertrainingslager stürzte Juniorin Hanna Schübl bei einer Abfahrt mit ihren Skiern und riss sich das Kreuzband im rechten Knie. Das Jahr schien für sie gelaufen, bevor es überhaupt richtig angefangen hatte. Doch es kam anders. „Wir haben mit vielen Ärzten gesprochen, lange diskutiert, ob man konservativ an die Sache herangehen soll. Eine OP hätte ein halbes Jahr ohne Sport bedeutet. Europa- und Weltmeisterschaft hätten ohne mich stattgefunden. Deshalb habe ich mich für die konservative Variante entschieden“, erzählt die 17-Jährige.

Eine Woche nach dem Unfall stand sie wieder auf Rollen, konnte schmerzfrei laufen. Zwei- bis dreimal in der Woche ging es zur Physiotherapie nach Jena. Und dann kam Corona. „Ich habe gehofft, dass es schnell vorbei geht. Aber als EM und WM abgesagt wurden, habe ich schon bereut, mich nicht operieren lassen zu haben“, verrät Hanna Schübl, die aber weiterkämpfte.

Zumindest die Deutschen Meisterschaften in Groß-Gerau fanden statt, wenngleich in ungewohnter Form. Es gab keine Massenstarts. „Das erinnerte mehr an Eisschnelllaufen. Aber zumindest waren die Titelkämpfe ein Ziel, auf das man hintrainieren konnte“, so die Zwölftklässlerin vom Liebegymnasium, der die Wettkämpfe und auch das Wiedersehen mit den Konkurrentinnen enorm fehlten.

Erst kurz vor der Meisterschaft hatte sich Hanna Schübl wieder an die langen Strecken gewagt. Aus dem Stand zu starten, war von ärztlicher Seite eigentlich verboten. Aber ein erster vorsichtiger Versuch klappte. In Groß-Gerau lief die 17-Jährige ein tolles Rennen. „Katharina Berg hat mich gut gecoacht, hat mir immer gesagt, ob die Rundenzeit passt oder ich zulegen muss“, erinnert sich Hanna Schübl, die in 5:09,12 min Gold gewann und Selina Höfler (Geisingen) um knapp zwei Sekunden hinter sich ließ.

Auch über 1000 m liebäugelte die Geraerin trotz der Belastung für das lädierte Knie mit Edelmetall. Der Plan ging erneut auf. Bronze sprang heraus. „Mit der Ausbeute war ich natürlich sehr zufrieden. Aber gleich danach ging der Blick nach vorn“, so Hanna Schübl. Manchmal zwickt das Knie noch. Gerade nach großer Belastung ist am Folgetag zwingend Regeneration angesagt. Der Optimismus ist derzeit etwas gedämpft. Die stark steigenden Corona-Zahlen stellen auch das nächsten Wettkampfjahr in Frage, in dem Hanna Schübl dem älteren Juniorinnen-Jahrgang angehört. Sollten die Schulen wieder geschlossen werden, steigt die Angst ums Abitur. „Wir hatten schon in Klasse elf so viel Ausfall. Da darf nicht mehr viel passieren“, mahnt die 17-Jährige, die als Kämpferin aber auch diese Herausforderung meistern wird.