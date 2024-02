Schmölln. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in der Leichtathletik überzeugen zwei Starterinnen des LSV Schmölln

Die Mitteldeutschen Meisterschaften in der Leichtathletik in Erfurt sollten für die zwei Schmöllner Starterinnen eigentlich ein Wettkampf zum Lernen sein. In der Altersklasse U16 gingen Flora Illgen im 60 m Sprint und Liv-Gretha Kern im Stabhochsprung an den Start. Beide Sportlerinnen hatten es mit starker Konkurrenz aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu tun. Hinzu kam noch, dass die Altersklassen 14 und 15 zusammengefasst wurden und beide 13-jährigen Mädchen dem jüngeren Jahrgang angehörten.