Gera. Fußball-Kreisoberliga: Eurotrink bleibt an der Spitze. RSV Altenburg nur mit Remis in Niederpöllnitz. Motor Altenburg mit halben Dutzend gegen Rüdersdorf

SV Motor Altenburg – SG Rüdersdorf 6:0 (2:0)

Schlusslicht Rüdersdorf hielt im Altenburger Regen in der Anfangsphase gut mit und besaß auch zwei Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Wie das Toreschießen geht, zeigte auf der anderen Seite Eiad Mariam, der Mitte der ersten Hälfte für das 1:0 der Motor-Elf sorgte (20.). Mit dem Pausenpfiff erhöhte Nick Fahlbusch von der Strafraumgrenze zum 2:0 ins lange Eck (45.). Nach Wiederbeginn ließen die Kräfte der Gäste nach. Mit jedem weiteren Gegentreffer sanken die Gäste-Köpfe weiter nach unten. Ein lupenreiner Hattrick von Alexander Korent (71., 78., 82.) sowie Eiad Mariam (88.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. „Was die beiden Auftaktsiege wert sind, werden wir nach unserem Gastspiel bei Eurotrink wissen“, blickte Motor-Co-Trainer Ralf Heuschkel schon einmal nach vorn.

SV Blau-Weiß Niederpöllnitz - RSV Altenburg 2:2 (0:1)

Auch der Tabelledritte RSV Altenburg musste sich in Niederpöllnitz mit einem Punkt zufriedengeben. Nach einem strittigen Elfmeter waren die Gäste vor der Pause durch Andreas Zwesper in Führung gegangen (22.). Auf der anderen Seite traf Paul Menzel nur den Pfosten. Auch nach Wiederbeginn benötigten beide Mannschaften Strafstöße, um ins Schwarze zu treffen. Dabei scheiterte Blau-Weiß-Kapitän Lukas Müller zunächst sogar an Leon Göschel im Altenburger Kasten, war allerdings im Nachsetzen zum 1:1 erfolgreich (65.). Zwei Minuten später führte wieder die Köster-Elf. Diesmal behielt Leon Gentsch mit seinem 15. Saisontor die Nerven (67.). Die Freude der Skatstädter währte aber nur kurz. Als Keeper Leon Göschel einen Blinde-Kopfball nicht festhalten konnte, staubte Pascal Sporer zum 2:2 ab (80.). Das Unentschieden war am Ende ein gerechtes Ergebnis.

SV Roschütz - SG Eurotrink/Leumnitz 2:4 (2:2)

Nach der 3:4-Hinspielniederlage zu Hause waren die Eurotrink-Kicker gewarnt. Doch wieder büßte der Gast in der ersten Hälfte zweimal eine Führung ein. Die Treffer von Florian Graupner (10.) und Rick Fleischer (40.) egalisierten die Roschützer Raik Friedrich (31.) und Chris Ulrich (44.) per Elfmeter, weil individueller Patzer die Hausherren zum Toreschießen einluden. Nach Wiederbeginn blieb Eurotrink konzentriert. Nach Vorarbeit von Leon Stein schweißte Rick Fleischer den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar unter die Latte (49.). Wenig später legte der gerade eingewechselte Nick Stein mit dem 2:4 die Entscheidung nach (58.). So verteidigten die Gäste ihre Tabellenführung.

SG Motor Zeulenroda - SV 1879 Ehrenhain 0:1 (0:0)

Im Zeulenrodaer Waldstadion diktierten der SV 1879 Ehrenhain in der ersten Hälfte das Geschehen auf dem Platz, konnten aber ihre guten Gelegenheiten nicht zur Führung nutzen. Nach Wiederbeginn wurde die Motor-Elf mutiger und besaß auch die eine oder andere Konterchance. Zweimal musste Gäste-Torwart André Sittel sein Team mit guten Paraden vor einem Rückstand bewahren. In der Schlussphase legte Ehrenhain nochmals eine Schippe drauf. War in der Vorwoche in Kraftsdorf in der ersten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer gelungen, dauerte es diesmal noch fünf Minuten länger, bis René Neumaier einen Eckball per Kopf verlängerte und Andy Knutas zum umjubelten 0:1 ins lange Eck vollendete (90.+6). „Viel spannender dürfen wir es nicht mehr machen“, mahnte Ehrenhains Trainer Felix Bachmann sein Team.

SV Osterland Lumpzig - SG Langenleuba-Niederhain 1:0 (0:0)

Die beiden Tabellennachbarn lieferten sich eine an Höhepunkten arme Partie. Lumpzig war in der ersten Viertelstunde noch nicht wach, hätte sich über eine Gäste-Führung nicht beschweren dürfen. Nach Wiederbeginn verflachte das Spiel weiter. Die Zahl der Zweikämpfe nahm zu. Der Hagelschauer zu Beginn hatte den Platz tief und rutschig werden lassen. Nach einem langen Ball auf Kevin Suffa wurde dieser im Strafraum von SG-Torwart Rick Franke gelegt. Ali Arifov verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 (72.). Langenleuba mühte sich um den Ausgleich, der aber nicht mehr gelang.