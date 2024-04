Gera. Dominic Walsh und Ole Olleff verlängern beim DEL2-Halbfinalisten ihre Verträge – Willy Rudert beendet Profi-Karriere

Die Eispiraten Crimmitschau haben zur Saison-Abschlussveranstaltung im Kultur- und Kongresszentrum Gera vor zahlreichen Partnern, Sponsoren und Fans die ersten Personalentscheidungen für die Saison 2024/25 bekannt geben können.

Die langjährigen Akteure Dominic Walsh und Ole Olleff bleiben auch eine weitere Spielzeit an Bord der Westsachsen. Das 22-jährige Eigengewächs Willy Rudert wird seine Profi-Karriere aus beruflichen Gründen allerdings beenden.

Walsh schießt die Eispiraten ins Halbfinal-Glück

Rückblick auf das Playoff-Viertelfinale, Spiel sieben, zweite Overtime: Nach ganzen 88 Minuten war es Dominic Walsh, der die Eispiraten unter tosendem Applaus der Crimmitschauer Anhänger zum ersten Mal in der Clubgeschichte in das Halbfinale der DEL2-Endrunde schoss. Der Deutsch-Brite, der seit 2013 das Trikot der Westsachsen trägt, ist damit nicht nur der dienstälteste Spieler des Eishockey-Zweitligisten, sondern spätestens seit zwei Wochen auch eine der größten Legenden am Standort.

Die Reise des 34-jährigen Allrounders, der sowohl die Position des Stürmers als auch des Verteidigers begleiten kann, ist in seiner Wahlheimat aber noch nicht vorbei. Der Mann, dessen Trikot die Nummer 8 ziert, wird auch in der Spielzeit 2024/25 für die Crimmitschauer auflaufen – zu den mittlerweile 604 Partien für die Eispiraten kommen also noch ein paar weitere hinzu.

Ole Olleff wird vom Krefelder Philipp Kuhnekath verfolgt. © Mario Jahn

Ebenso weiter für die Eispiraten spielen wird Verteidiger Ole Olleff. Der physisch starke Abwehrmann avancierte in dieser Saison einmal mehr zu einem Leistungsträger in der Hintermannschaft der Westsachsen. Bislang bestritt der gebürtige Berliner in Crimmitschau 419 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem eigentlichen „Stay-at-home“-Verteidiger zehn Tore und 61 Assists. Auch zur Spielzeit 2024/25 soll der Linksschütze eine tragende Rolle im Team von CheftrainerJussi Tuores, der gemeinsam mit Esbjörn Hofverberg weiter das Trainerduo bildet, einnehmen.

Eigengewächs Willy Rudert nimmt Abschied

Auf der Abschlussveranstaltung in Gera wurde allerdings auch eine traurige Nachricht verkündet. Mit Willy Rudert wird ein echtes Crimmitschauer Eigengewächs von nun an nicht mehr zum Kader der Eispiraten zählen. Der 22-Jährige, der seine Ausbildung über viele Jahre beim ETC Crimmitschau und für zwei weitere Jahre in Finnland genoss, entschied sich dagegen, seine Karriere als Eishockey-Profi fortzusetzen und sich auf seine berufliche Laufbahn zu konzentrieren.

Willy Rudert (23) in zentraler Position m Spiel gegen Regensburg – umringt von den Eisbären Patrick Demetz (92) und Constantin Ontl (19). © Mario Jahn

Die emotionale Verabschiedung war dabei bewusst vor den Fans und Sponsoren geplant – ein Abschluss, den sich Rudert absolut verdient hat, reifte er in den vergangenen Jahren nicht nur zum absoluten Publikumsliebling, sondern auch zum Vorbild zahlreicher Crimmitschauer Kinder und Jugendlichen. Der gebürtige Werdauer bestritt seit der Spielzeit 2020/21 ganze 202 Spiele für die Eispiraten. Dabei erzielte er sieben Treffer und bereitete zehn weitere Tore vor.

Am Sonnabend Abschiedstreffen im Sahnpark

Die Mannschaft und das gesamte Team der Eispiraten laden am Sonnabend-Nachmittag Fans und Gäste von 15 bis 18 Uhr in den Sahnpark für Gespräche, Autogramme und Fotos, ehe sich Spieler und Trainer in die Sommerpasue verabschieden.