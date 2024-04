Altenburg. Fußball-Kreisoberliga: Kantersieg über FSV Meuselwitz. Alexander Korent macht Motor-Sieg gegen VfL perfekt. Rasensportler unterliegen im Spitzenspiel bei Eurotrink/Leumnitz

SV Motor Altenburg – VfL 1990 Gera 3:2 (1:1)

In einer niveauarmen Partie landete die Altenburger Motor-Elf einen glücklichen Dreier. Aufsteiger VfL 1990 Gera musste auf seinen Torjäger Daniel Kunz verzichten und leistete sich in der Defensive drei grobe Fehler, die die Skatstädter zu ihren Treffern nutzten. Nach einem Patzer von Gastgeber-Torwart Leon Möckel nach einer Ecke staubte Leon Volkhammer zum frühen 0:1 ab (2.). Motor brauchte einige Zeit, um den Rückstand zu verdauen. Nach einer präzisen Eingabe erzielte Richard Kunze den 1:1-Ausgleich (28.). Nach Wiederbeginn brachte Alexander Korent die Altenburger in Führung (57.). Die Gäste vom Fuchsberg egalisierten zum 2:2 (75,). Vieles deutete auf eine Punkteteilung hin, ehe Alexander Korent seine Schnelligkeit ins Spiel brachte, ein Laufduell für sich entschied und den 3:2-Siegtreffer markierte (89.).

SG Eurotrink/Leumnitz - RSV Altenburg 2:1 (1:0)

Nach zwölf ungeschlagenen Partien musste der RSV Altenburg im Spitzenspiel in Zwötzen beim Tabellenzweiten SG Eurotrink/Leumnitz über eine 1:2-Niederlage quittieren. Der Gastgeber hatte engagiert begonnen. Robin Fleischer traf nur den Pfosten.

Für die 1:0-Führung sorgte Rick Fleischer, dem nach schöner Kombination der Ball an der Strafraumgrenze aufgelegt wurde, so dass er mit dem Innenspann präzise neben den Pfosten vollenden konnte - sein 21. Saisontreffer (35.). Kurz darauf hätte er den Vorsprung ausbauen können, traf per Elfmeter aber nur die Lattenoberkante. Nach einer Stunde fiel das 2:0.

RSV-Torwart Leon Göschel bekam eine Ecke nicht zu fassen und Florian Graupner bestrafte den Fehlgriff per Kopf eiskalt (60.). Nick Stein vergab die Chance zur Entscheidung, ehe auf der anderen Seite nach einem Foul an Rasim Hasanov Leon Gentsch den fälligen Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer verwandelte (76.). Das große Zittern auf Seiten der Geraer begann, die den wertvollen Vorsprung aber über die Zeit brachten

SG Motor Zeulenroda – Blau-Weiß Niederpöllnitz 5:3 (2:2)

Beide Teams hatten schon bessere Zeiten erlebt. Nachdem kurzzeitig die rote Laterne im Zeulenrodaer Waldstadion brannte, hatte sich die Motor-Elf zuletzt aufgerappelt und in den letzten drei Partien zweimal gewonnen.

Diesen Aufwärtstrend setzten die Zeulenrodaer auch diesmal fort. Allerdings bekam man von Niederpöllnitz nicht geschenkt. Dreimal gingen die Gäste durch Paul Menzel (15., 50.) und Chris Blinde (26.) in Führung. Jeweils konnten die Hausherren nach Treffern von Toni Schulz (25.) und Toni Gaschler (31, 64.) ausgleichen. In der Schlussphase hatte Zeulenroda mehr zum Zusetzen. Nach dem 4:3 durch Matthias Draschar (76.) und der Roten Karte für Chris Blinde (79.) machte Toni Gaschler per verwandeltem Foulelfmeter zum 5:3 alles klar (90.).

„Das Spielglück war auf unserer Seite. Unser Sieg ist trotzdem verdient“, freute sich Motor-Spielertrainer Toni Schulz über den Dreier, durch den man mit den Blau-Weißen in der Tabelle gleichzog.

SV 1879 Ehrenhain – FSV Meuselwitz 5:0 (2:0)

Sehr souverän agierte Tabellenführer Ehrenhain daheim gegen den FSV Meuselwitz. In der ersten Hälfte präsentierte sich die Bachmann-Elf äußerst effektiv. Ein Doppelschlag von René Neumaier nach einem gewonnenen Zweikampf und einem Schlenzer ins lange Eck (17., 20.) bescherte die 2:0-Pausenführung. Meuselwitz mühte sich um den Anschluss, blieb aber in der Offensive viel zu harmlos. Während Tim Hiller zuvor noch den Pfosten getroffen hatte, verwandelte er nach einer guten Stunde eine Ecke direkt zum 3:0 (62.).

Mit klugen Vorlagen bereitete Tim Hiller auch die beiden weiteren Gastgeber-Tore vor, die Leon Eller nach einer präzisen Eingabe (71.) sowie der allein auf den FSV-Torwart zulaufende Dominic Vollak (79.) beisteuerten.

SV Roschütz – SG Langenleuba-Niederhain 3:0 (2:0)

Im zweiten Spiel ohne Trainer René Anke, von dem sich die SG Langenleuba-Niederhain schon vor der Partie gegen den FSV Meuselwitz (1:2) getrennt hatte, kassierte das Schlusslicht die nächste Niederlage. Überschattet wurde die Begegnung von der schweren Verletzung von Langenleubas Torwart Alexander Petzold, der nach einem Pressschlag mit Verdacht auf Schienbeinbruch ins Krankenhaus musste (34.). Gäste-Kapitän René Kühnel rückte zwischen die Pfosten.

Einen nach vorn abgewehrten Schuss nutzte Len Dräger im Nachsetzen zur Roschützer 1:0-Führung (38.). Langenleuba-Niederhain konnte den Schock der Verletzung nicht verdauen. Roschütz fand besser in die zweite Hälfte und erhöhte durch Sandro Libera (52.) und Marvin Kronz (88.) auf 3:0. Der Gastgeber festigte seinen siebten Tabellenplatz, während Langenleuba-Niederhain schweren Zeiten entgegensteuert.

ZFC Meuselwitz II – SV Osterland Lumpzig 1:0 (1:0)

Die ZFC-Reserve war von Anbeginn der Chef auf dem Platz. Frühe Chancen von Justin Deutloff und Fabio Rüdiger per Kopf brachten noch nichts Zählbares ein. Immer wieder rettete Gäste-Torwart David Sachsenröder mit guten Paraden. Beim 1:0 durch Fabio Rüdigers Kopfball nach Vorarbeit von Marc-Edgar Zergiebel war der Lumpziger Schlussmann aber machtlos (25.).

Auch nach Wiederbeginn blieb die Weinert-Elf am Drücker. Doch war Nico Kaiser per Direktschuss (66.), Fabian Hofmann per Kopf (72.) und Fabio Riedl (Latte/88.) trotz bester Gelegenheiten kein weiterer Treffer vergönnt. Ohne zweites Tor mussten die Zipsendorfer bis zum Abpfiff auf der Hut sein.