Elxleben. Am Samstag beginnt in Elxleben die Hallenfußball-Endrunde beim Nachwuchs.

Am Wochenende wird in Elxleben der erste Teil der Thüringer Futsal-Landesmeisterschaften des Nachwuchses ausgetragen. Der JFC Gera hat sich bei den A-Junioren für die Endrunde am Sonntag qualifiziert. Die B-Junioren der BSG Wismut Gera vertreten die städtischen Farben bereits am Samstag.

Eine Woche später finden die Finalturniere der C- und D-Junioren in Heringen statt, an denen jeweils der JFC Gera teilnimmt. Eine Meisterleistung vollbrachten die JFC-D-Junioren bei der Vorrunde in Neustadt/Orla, als sie sich im letzten Spiel mit einem 4:1-Erfolg gegen den FC Carl Zeiss Jena den Gruppensieg sicherten.