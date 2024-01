Gera. Bei den Thüringer Hallenmeisterschaften holen die hiesigen Starterinnen und Starter zahlreiche Medaillen

Für Sprinter Pepe Krause vom 1. SV Gera hat das Sportjahr 2024 so begonnen, wie das alte aufgehört hat. Im Dezember hatte der 16-Jährige noch das Heike-Drechsler-Stipendium von der Doppel-Olympiasiegerin persönlich verliehen bekommen.

Bei den Thüringer Hallen-Meisterschaften erwies er sich dessen schon als würdig. Bei den U 18-Titelkämpfen in Erfurt verbesserte er seine persönliche Bestzeit über 60 m auf 7,27 Sekunden und musste sich trotz Problemen am Start als Zweiter nur dem Jenaer Mika Dedekind (7,15 s) beugen. Über 200 m lief er den meist ein Jahr älteren Konkurrenten davon und behauptete sich in starken 22,66 Sekunden, womit er überraschend die Norm für die Deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund erfüllte.

Sensationell gewinnt Pepe Kraus den 60-m-Sprint der Altersklasse U20

Am letzten Sonnabend setzte er noch einen drauf. Sensationell gewann der Geraer in der Erfurter Steigerwaldhalle den 60 m-Sprint der Altersklasse U 20 und verbesserte seinen persönlichen Rekord auf 7,18 s. „Da habe ich den Start einmal hinbekommen. Trotzdem gibt es noch Reserven. Für die deutsche Meisterschaft fehlen mir noch drei Hundertstelsekunden. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften habe ich noch die Chance, mich auch über die 60 Meter für Dortmund zu qualifizieren“, verriet Pepe Krause. Über 200 m bestätigte er seine Zeit von der Vorwoche und holte in 22,83 s Bronze hinter Marius Bartsch (Großengottern/22,62 s) und Mika Dedekind (Jena/22,72 s). Bahn zwei war dabei sicherlich nicht optimal. „Die Halle mag ich eigentlich gar nicht so, weil mir die 60 Meter zu kurz sind. Die längeren Sprints liegen mir mehr. Umso schöner ist es, dass es so gut läuft“, meinte der Zehntklässler von der Semper-Gemeinschaftsschule, der im kommenden Schuljahr ans Erfurter Sportgymnasium wechseln wird.

Bei den Thüringer Hallenmeisterschaften der Frauen landete Emily Seidel (LAV Elstertal über 200 m in 26,31 s auf Rang drei. Über 60 m Hürden musste sich die Studentin, die mittlerweile in Jena trainiert, in 9,06 s nur Annabell Recke (LC Jena/8,97 s) geschlagen geben. Zwillingsschwester Clara Seidel holte sich im Weitsprung mit 5,44 m Bronze. Im Winterwurf trugen sich bei den Frauen Nelly Böhme mit 46,16 m vor Emma Neuert (beide LV Gera/32,70 m) und in der U 20 Ricardo Böttcher (Bad Köstritz) mit 38,98 m in die Siegerlisten ein. Im Hochsprung holte sich Oskar Hyckel (1. SV Gera) mit 1,67 m Bronze. Emily Seidel (Bad Köstritz) triumphierte über 60 m Hürden in 9,13 s. Silber gab es für die Startgemeinschaft Meuselwitz/Bad Köstritz über 4x200 m in der Besetzung Nelly Keppler, Alicia Weinhold, Clara Seidel, Emily Seidel in 1:52,85 min. Doppel-Gold ersprang sich Clara Seidel (Bad Köstritz) im Hochsprung mit 1,59 m und im Weitsprung mit 5,45 m.

In der U 18 durfte sich die 4x200 m-Staffel der Startgemeinschaft Bad Köstritz/Gera mit Eddie Behr, Pepe Krause, Lenny Porstmann und Oskar Hyckel in 1:43,97 min über Silber freuen. Marius Oehler (Bad Köstritz) wurde im Dreisprung mit 10,02 m Zweiter. Im Hammerwerfen belegte Hendrik Wesser (LV Gera) mit 45,69 m Rang drei. Bei den gleichaltrigen jungen Damen durfte sich Lilly Podsiadly (Bad Köstritz) mit 30,08 m und der Silbermedaille schmücken. In der M 15 wurde Kurt Bresch mit 26,75 m Vizemeister. Als „herausragend“ bewertete sein 89-jähriger Trainer Dieter Schulz die Leistung von Gabriel Geitel, der in der M 14 das Hammerwerfen mit 42,88 m gewann und damit gleich im ersten Wettkampf des Jahres die Kader-Norm des Thüringer Leichtathletikverbands knackte. „Er hat als einziger mit drei Drehungen geworfen“, zeigte sich der erfahrene Coach beeindruckt, der in der W 14 mit Samira Schwarz (alle LV Gera/30,90 m) eine weitere Titelträgerin in seiner Trainingsgruppe hatte.

In der M 14 durfte sich Tim Wehner über Silber über 60 m in 7,31 s und über 60 m Hürden in 8,81 s. Der Zeulenrodaer Eric Schlesier wurde höhengleich mit dem Sieger im Hochsprung mit 1,72 m Zweiter. In guter Form präsentierte sich Helena Wagner in der W 15. Über 60 m wurde sie in 8,21 s Vizemeisterin und holte sich über 60 m Hürden in 9,31 s wie auch im Weitsprung mit 5,39 m die Goldmedaille. In der M 12 stand Joko Kozeny (alle Köstritz) im Hochsprung für 1,35 m ganz oben auf dem Podest. Zuvor hatte er schon über 60 m Hürden (11,08 s) Bronze geholt. Im Hochsprung durfte sich John Tyler Dietz (1. SV Gera) mit ebenfalls 1,35 m mit dem dritten Platz schmücken. In der W 13 gelang im Weitsprung unter 34 Starterinnen Frieda Helmert mit 4,54 m der Sprung auf Rang drei. In der W 12 jubelte Elisa Granso (beide TSV Zeulenroda), die über 60 m in 8,86 s um acht Tausendstelsekunden Johanna Kuchenreuther (LV Gera) auf Rang zwei verwies. Im Hochsprung gab es zwei Medaillen für den 1. SV Gera. Die nur 1,43 m große Charlotte Nindelt siegte mit 1,35 m. Zoe Wunderlich überquerte mit der Schere 1,30 m und holte Bronze. Im Weitsprung wurde Elisa Granso mit 4,44 m Zweite vor Emma Lotta Siegert (LV Gera/4,41 m).

Auch die Senioren stark in Erfurt

Bei den Senioren gewann Stephan Vogel (M 35) im Hochsprung (1,60 m) und im Kugelstoßen (11,89 m). Enrico Schumann (M 45/beide Bad Köstritz) war über 60 m in 8,14 s der Schnellste. Ronny Hilke (M 50/LV Gera) war in 8,13 s noch einen Tick eher im Ziel und setzte sich auch über 200 m in 26,95 s durch. Iris Opitz (Bad Köstritz) gewann das 60 m-Duell in der W 55 gegen ihre langjährige Rivalin Eva Günther-Graff in 8,58 s. Über 200 m trumpfte sie in 28,31 s auf. Der Köstritzer Timo Krinke behielt im Kugelstoßen der M 60 mit 11,93 m die Oberhand. Über 800 m siegte Steffen Meinhardt (M 60/LV Einheit Greiz) in 2:53,19 min. Klaus Riesel (TSV Zeulenroda) überquerte in der M 70 über 60 m in 11,46 s als Erster die Ziellinie. (Jens Lohse)