Der SV Aufbau Altenburg hat in der Thüringer Handball-Oberliga einen ganz wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt getan. In der Sporthalle Goldener Pflug bezwangen die Skatstädter vor gut 300 Zuschauern den HSV Ronneburg mit 33:32 und rückten damit auf den siebten Tabellenplatz.