Gera. Fußball: Verfolger Ehrenhain siegt in letzter Minute bei Rüdersdorf. VfL Gera gewinnt wichtige Punkte. Rasensportverein stoppt ZFC-Reserve

SG Leumnitz/Eurotrink – FSV Meuselwitz 2:1 (2:0)

Spitzenreiter Eurotrink bestimmte die erste Hälfte gegen den FSV Meuselwitz. Nach Vorarbeit von Bruder Robin erzielte Rick Fleischer mit dem linken Fuß das 1:0 (18.). Zehn Minuten später gelang dem Torjäger sein 15. Saisontreffer zum 2:0. Weitere Gelegenheiten von Florian Graupner und Rick Fleischer wurden versiebt. Nach Wiederbeginn wurden die Gäste mutiger und attackierten früher. Nach einer Eingabe von Markus Hinrichs verkürzte Maurizio Röhricht aus Nahdistanz (66.). Sogar der Ausgleich war für die Meuselwitzer möglich. Eurotrink versäumte, seine Konter präzise auszuspielen und für die Entscheidung zu sorgen. So musste man bis zum Abpfiff zittern. Mit der letzten Aktion hatte Maurizio Röhricht das 2:2 vor Augen, brachte den Ball aber aus 5 m nicht im Kasten unter.

VfL 90 Gera – Osterland Lumpzig 2:0 (1:0)

Mit dem 2:0-Heimerfolg gegen Osterland Lumpzig rückte Aufsteiger VfL 1990 Gera auf Platz zehn nach vorn. Die Hausherren setzten am Fuchsberg auf spielerische Mittel. Eine der guten Gelegenheiten nutzte Davin Falk zur Führung (39.). Lumpzig setzte auf lange Bälle und riskierte nach Wiederbeginn mehr. Allerdings hatten die ersatzgeschwächten Gäste nur Trainer Felix Dähring als Wechselalternative auf der Bank. Der VfL agierte konzentriert und stand auch in der Defensive recht sicher. Der eingewechselte Felix Staps sorgte eine knappe Viertelstunde vor Schluss mit dem 2:0 für die Entscheidung.

SG Rüdersdorf – SV 1879 Ehrenhain 3:4 (2:2)

Viel Mühe hatte der Tabellenzweite aus Ehrenhain mit Schlusslicht Rüdersdorf. Nachdem den Gästen die Anfangsviertelstunde gehört hatte, ging Rüdersdorf nach einem verunglückten Rückpass durch Nils Böhnstedt in Führung (17.). Erst kurz vor der Pause schlug Ehrenhain zurück. Erst verwandelte René Neumaier einen Elfmeter (44.) und ließ dann per Heber aus 20 m das 1:2 folgen (45.+1). Fast im Gegenzug das 2:2 durch einen Schuss von Lukas Pätz ins lange Eck (45.+3). Nach einer Stunde führten wieder die Gäste. Christian Clasen stocherte den Ball im Gewühl über die Linie - 2:3 (61.). Rüdersdorf gab sich auf dem kleinen Platz in Krafsdorf nicht auf. Paul Steinert egalisierte per Strafstoß zum 3:3 (81.). Vieles deutete auf ein Remis hin, bis Philip Badewitz nach einer Neumaier-Flanke per Direktabnahme das von den Gästen umjubelte 3:4 besorgte (90.+1).

Motor Altenburg – SV Roschütz 3:0 (2:0)

Einen ungefährdeten 3:0-Erfolg landete die Altenburger Motor-Elf daheim gegen Roschütz. Auf dem Skatbankarena-Kunstrasen war Christoph Rother der Mann der ersten Halbzeit. Erst stand er nach einer mit dem Kopf verlängerten Ecke am zweiten Pfosten goldrichtig (22.). Mit dem Pausenpfiff schloss er eine ansehnliche Kombination mit dem 2:0 ab (45.). Keine Stunde war gespielt, da fiel mit dem 3:0 die endgültige Entscheidung. Alexander Korent war bis zur Grundlinie durchgebrochen. Seinen Rückpass verwertete Moritz Bauer ohne Probleme (57.). Am Ende waren die in der Offensive harmlosen Roschützer mit der Höhe der Niederlage gut bedient. Einziges Motor-Manko war die schwache Chancenverwertung.

RSV Altenburg - ZFC Meuselwitz II 2:1 (1:1)

123 Zuschauer bildeten eine ansprechende Kulisse für das Spitzenspiel am Sonntag. Die Anfangsphase gehörte der ZFC-Reserve, die durch Fabio Riedls Schuss ins lange Eck nach einer guten Viertelstunde in Führung ging (17.). In dieser Phase hätte sich der RSV Altenburg nicht beschweren dürfen, wenn er das 0:2 kassiert hätte. Kurz vor der Pause gelang Andreas Zwesper mit einem lehrbuchreifen Freistoß über die Mauer der 1:1-Ausgleich (44.). Nach Wiederbeginn legte die Köster-Elf nach. Lars Härtel traf mit einem fulminanten Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:1 in die ZFC-Maschen (50.). Bei der Aktion verletzte sich Gäste-Torwart Mirco Andreas Klimke und musste ausgetauscht werden. Die Zipsendorfer warfen alles nach vorn. Mit Glück und Geschick überstanden die Rasensportler alle Angriffsbemühungen der Gäste unbeschadet. Bei guten Konterchancen - besonders durch Rasim Hasanov - wäre auch ein dritter Altenburger Treffer möglich gewesen. Durch den 2:1-Erfolg rückte die Mannschaft von Trainer Peter Köster auf Platz drei nach vorn.