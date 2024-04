Nordhausen.

Das Rallye-Team Sven Schumann und Torsten Hopfer mit ihrem Audi 90 Quattro bei der Roland-Rallye in Nordhausen 2023 in Aktion. Auch am Wochenende sind die beiden Geraer Motorsportler bei der in Thüringen einzigen Schotter-Rallye am Start. Weiter aus Ostthüringen dabei: Bernd Knüpfer zusammen mit Sohn Paul (beide Rückersdorf-Reust/Opel Astra), der Weidaer Nico Rostalski im neuen Peugeot 208 Rally 4 zusammen mit André Seelisch (Eisenhüttenstadt). Start ist am Samstag um 12:01 Uhr im Sundhauser Scheunenhof.