Gera. Fußball-Kreisoberliga: Roschütz gewinnt Geraer Derby gegen VfL. Zeulenroda verspielt Führung noch

Weil Spitzenreiter SG Eurotrink/Leumnitz spielfrei war, übernahmen die Ehrenhainer die Tabellenführung durch einen 3:0-Erfolg bei Blau-Weiß Niederpöllnitz. Kurz vor der Pause schlug Ehrenhain zweimal zu. René Neumaier verwandelte einen Elfmeter zum 0:1 (42.). Tim Hanke legte das 0:2 nach (45.+3). Nach einer guten Stunde machte Neumaier den Sack per Seitfallzieher zu - 0:3 (61.). Niederpöllnitz wurde deutlich unter Wert geschlagen.

Im Zeulenrodaer Waldstadion konnte der Tabellendritte ZFC Meuselwitz II den Kopf beim 3:2-Auswärtssieg gegen Motor Zeulenroda nochmals aus der Schlinge ziehen. Fabio Rüdiger verwandelte einen Elfmeter (15.). Im Nachsetzen drückte Motor-Angreifer Kevin Liebau den Ball über die Linie - 1:1 (27.). Beim Zeulenrodaer 2:1 kurz nach Wiederbeginn durch Sirojiddin Khujabekov leisteten die Gäste Schützenhilfe (52.). Nach einem Steckpass gelang Marc-Edgar Zergiebel das 2:2 (62.). Als sich alle schon auf ein Unentschieden einstellten, erzielte Gäste-Kapitän David Baage kurz vor Schluss den ZFC-Siegtreffer (88.).

Abstiegskampf in Rüdersdorf. Bis weit in die zweite Hälfte hinein passierte zwischen der SG und Osterland Lumpzig nicht viel. Als sich Lumpzigs Torwart Philipp Wöllner bei einem Rückpass verletzte, schob der anlaufende Nils Böhnstedt den Ball zum 1:0 ins Netz (75.). Mit einem Achillessehnenriss musste der Osterland-Keeper anschließend mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Paul Kutzner erhöhte für die Hausherren, die durch den Heimsieg die rote Laterne an Langenleuba-Niederhain weitergaben, auf 2:0 (82.). Ein fader Beigeschmack blieb.

Im Geraer Stadtderby musste Aufsteiger VfL 1990 Gera dem SV Roschütz mit 1:2 beugen. Leon Volkhammers 1:0 (45.) wurde durch ein unglückliches Eigentor von Keeper Pascal Breuninger egalisiert (50). Tobias Rehnig gelang in der Schlussphase das umjubelte Roschützer 1:2 (81.)