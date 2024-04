Erfurt. Der frühere Zweitliga-Spieler verlässt nach neun Jahren den Erfurter Kreisligisten SV Töttelstädt

Neue und zugleich alte Herausforderung für Carlos Lang. Der gebürtige Geraer wechselt nach neun Jahren beim Erfurter Tischtennis-Kreisligisten SV Töttelstädt zurück zum Post SV Mühlhausen. Für die Postler hatte der einstige Sportschüler, der zudem für Post Zeulenroda und Schott Jena spielte, bereits in der Vergangenheit aufgeschlagen und als einer der besten Thüringer Spieler sogar den Sprung bis in die 2. Bundesliga geschafft. Lang, der in Erfurt wohnt, führt vor allem freundschaftliche Gründe für seinen Wechsel an. „Ich möchte mit den Kumpels von früher noch einmal zusammenspielen. So schließt sich ein Kreis“, sagt der 39-Jährige, der in der kommenden Saison in der Thüringenliga zum Einsatz kommen wird.