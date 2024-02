Bautzen. Couragierter Auftritt der Oberliga-Fußballer in Bautzen wird nicht einmal mit dem Ehrentreffer belohnt

Mit leeren Händen kehrten die Arnstädter Oberliga-Fußballer am Sonntag von ihrem Auswärtsauftritt in Bautzen zurück. Sie bleiben nach dem 0:2 (0:1) weiter im Tabellenkeller der Südstaffel der Oberliga stecken und befinden sich damit weiter in akuter Abstiegsgefahr.