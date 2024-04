Martinroda. Sechstes Remis des Spitzenreiters in der Kreisoberliga Mittelthüringen gegen den FSV Martinroda.

Im Nachbarschaftsderby der Kreisoberliga (Spielszene) zwischen Germania Ilmenau und dem FSV Martinroda riss Ilmenaus Siegesserie trotz der großen Feldüberlegenheit in der zweiten Hälfte. Ja, es bedurfte sogar der Mithilfe Martinrodas für den Ausgleichstreffer. Nach einer Fehlerkette in Ilmenaus Defensive gelang zunächst Martinroda durch Luis Ulke die schnelle Führung in der Anfangsphase (3.).

Nach der Pause steigerte Ilmenau deutlich die Schlagzahl im Bemühen um den Ausgleich. Nach einer knappen Stunde misslang Martinrodas John-Pierre Schwens der Versuch, Finns Flanke zu klären. Den Ball volley aus der Luft nehmend, flog dieser unhaltbar ins eigene Tor (56.).

Danach drückte Ilmenau auf den Siegtreffer, doch er gelang trotz einiger hochkarätiger Chancen nicht mehr.