Jena. Bei der nunmehr 27. Auflage des internationalen Sparkassen-Pokals des JC Jena greifen auch die Brüder Erik und Thore Schneider für den austragenden Verein in das Geschehen auf der Tatami ein.

Dreimal nahm Thore Schneider bereits am Sparkassen-Pokal des JC Jena teil. 2022, 2023 und nunmehr 2024. Doch die jüngste Auflage des Turniers, die am vergangenen Wochenende ausgetragen wurde, wird ihm in besonders guter Erinnerung bleiben: Am Sonntag gewann Thore erstmals beim Sparkassen-Pokal. Im Finale der U13 bis 34 kg triumphierte der Judoka in den Diensten der Saalestädter über seinen Gegner aus den Reihen des SC Bushido Berlin.