Jena. Die Kicker aus dem Osten Jenas hoffen auf die Rückrunde in der Landesklasse

Die Fußballer des FC Thüringen Jena brauchen eine ähnlich erfolgreiche Rückrunde in der Landesklasse wie in ihrer Aufstiegssaison. Gelingt dergleichen nicht, droht nach nur zwei Jahren die Rückkehr in die Kreisoberliga.

Denn: Die Hinrunde 2023/24 gab wenig Grund zur Freude. Zwar ließ die Hintermannschaft in den 14 Partien „nur“ 25 Gegentore zu, womit das Team auf Rang sieben in der separaten Tabelle rangiert. Doch dieser Wert allein wird am Ende nicht ausreichen, um die Klasse zu halten.

Letztlich muss der FCT zwei Problemfelder schnellstens in den Griff bekommen: Zum einen die Offensive. „Wir sind vor dem gegnerischen Tor einfach zu ungefährlich“, sagte FCT-Trainer Steffen Geisendorf mit Blick auf die 19 erzielten Tore.

Aktuelle Jahrgang hat eine eklatante Auswärtsschwäche

Zum anderen: Der aktuelle Jahrgang aus dem Osten Jenas hat eine eklatante Auswärtsschwäche. Aus den ersten sieben Partien in der Fremde holte die Mannschaft lediglich ein Remis. Die anderen sechs Spiele gingen allesamt verloren. Gerade einmal drei Treffer gelangen den Saalestädtern auf fremden Plätzen. Man muss nichts beschönigen: So spielt ein Absteiger!

„Wir wussten, dass das zweite Jahr in der neuen Liga schwerer wird. In der ersten Saison wirst du noch von der Euphorie getragen. Dass wir aber so schwer in die Liga starten, hätten wir nicht gedacht“, sagte Geisendorf.

Beizeiten hatte der Coach die Spiele seiner Mannschaft zu Endspielen erklärt. Nach dem fünften Spieltag wurde er von einigen Experten für seine Aussage belächelt, doch er sollte recht behalten, zumal die sportliche Leistungskurve - mit Blick auf die Ergebnisse - nicht nach oben, sondern nach unten.

Gesamte Rückrunde ausschließlich Endspiele

Nur einmal, nach dem zweiten Spieltag, kletterte die Mannschaft mit Rang sieben auf einem einstelligen Tabellenplatz - danach ging es, mehr oder weniger, nur noch bergab. „Es bleibt dabei, jedes der 16 Spiele, die wir bis Juni bestreiten werden, ist für uns ein Endspiel“, sagte Geisendorf.

Dass es sportlich nicht so läuft, wie man sich das vor dem ersten Spieltag erhofft hatte, weiß man auch im Vorstand. Vor dem Jahreswechsel saßen alle Führungsgrößen des FCT an einem Tisch zusammen, um die Situation der ersten Mannschaft zu analysieren und – noch viel wichtiger – Lösungsansätze zu finden, wie es ab dem 24. Februar besser wird.

„Am Konzept des Vereins, Spielern aus dem eigenen Nachwuchs Landesklasse-Fußball im Männerbereich zu bieten, halten wir weiter fest. Natürlich braucht das Zeit. Wir stecken in einem personellen Umbruch - und dieser Umbruch ist noch nicht abgeschlossen. Hoffentlich reicht es für uns am Ende der Spielzeit. Ein erneuter Abstieg in die Kreisoberliga würde unseren eingeschlagenen Weg gefährden“, sagte Geisendorf.

Im Jahr zuvor glückte Klassenerhalt vorzeitig

Zu Hoffnungsträgern im Abstiegskampf werden die zuletzt verletzten, aber jetzt wieder im Aufbau befindlichen Manuel Wuller und Jakob Peckruhn. Nicht mehr dabei ist dagegen Matthias Sorge. Der Offensiv-Spieler hatte großen Anteil am Landesklasse-Aufstieg der Jenaer im Sommer 2022. „Matti hat sich das Kreuzband gerissen. Außerdem zieht es ihn nach Leipzig“, sagte Geisendorf.

Dass die erste Mannschaft des FC Thüringen Jena in der Lage ist, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen, demonstrierte das Team derweil im Vorjahr. Da holten die Kicker noch 23 Punkte. Das war in der Endabrechnung nicht nur der fünftbeste Wert der Liga, sondern auch der vorzeitige Klassenerhalt.