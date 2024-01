Nordhausen. Vor dem „Nordhausen Indoor“ in ihrer Heimatstadt spricht die Kugelstoßerin über ihre sportlichen Ziele für 2024, das Abitur, ihre Zukunftspläne und auch die Europameisterschaft in Jerusalem im August 2023 - zwei Monate bevor der Konflikt zwischen der Hamas und Israel eskalierte.

Ihre Aufregung halte sich in Grenzen. Höchstens ein bisschen. Dafür mangle es nicht an Vorfreude. Die wiederum wachse – und zwar tagtäglich…

„Natürlich ist es etwas Besonderes, zu Hause zu stoßen“, sagt Chantal Rimke am Mittwochabend, vier Tage vor dem internationalen Kugelstoß-Meeting „Nordhausen Indoor“.

Wenn nun die Leichtathletin des LC Jena über das Meeting in ihrer Heimatstadt am Sonntag sinniert, wirft sie zuerst einen Blick zurück: Vor ihrem geistigen Auge beschwört sie die vorjährige Auflage des Wettkampfes, welcher nach einer jahrelangen Pause 2023 seine Renaissance erlebte. „Ich hatte nicht mit so vielen Zuschauern, nicht mit so vielen Fans gerechnet. Als ich aufgerufen wurde, ist es stets sehr laut geworden: Von allen Seiten wurde ich angefeuert, überall erklangen Trommeln. Das hat sich richtig gut angefühlt; es war einfach nur ein Träumchen – so könnte es bei jedem Wettkampf sein“, schwärmt die 18-jährige Sportschülerin.

Fan-Club unterstützte Lokalheldin mit seinen Trommeln

Nicht nur ihre Familie, ihre Freunde und auch einstige Weggefährten der HSG Nordhausen fanden am 28. Januar den Weg in die imposante Wiedigsburghalle in Nordhausen. Anlässlich des Leichtathletik-Spektakels hatte sich extra ein Fan-Club formiert, der mit seinen Trommeln die Lokalheldin äußerst engagiert unterstützte. Kurz: Chantal Rimke war der Star in der Halle; die Wurfanlage mutierte zu ihrer Bühne.

Die Erinnerungen an das Meeting würden ihr immer noch eine Gänsehaut bescheren, sagt die Kugelstoßerin, die jedoch recht entspannt auf die diesjährige Auflage blickt: „Ich gehe mit einem guten Gefühl an den Start. Außerdem will ich ja zeigen, was ich kann, doch ich werde mich nicht übermäßig unter Druck setzen – auch wenn es ein Highlight ist. Hineinsteigern bringt sowieso nichts.“ Eine konkrete Weite hat sie daher auch nicht anvisiert. „Wie sagt man immer so schön: Es kommt, wie es kommt.“

Im vergangenen Jahr belegte sie mit einer Weite von 15,03 m Platz zwei bei den Juniorinnen. Bei den Landesmeisterschaften an den vergangenen Wochenenden in Erfurt hingegen triumphierte Chantal Rimke: zum einen in der U20, zum anderen bei den Frauen. Dank einer gestoßenen Weite von 15,10 m erfüllte sie zudem die Norm für die Teilnahme an der deutschen Hallen-Meisterschaft der Frauen, die am 17. und 18. Februar in Leipzig ausgetragen wird. Nur eine Woche später wird sie bei der U20 Meisterschaft in Halle in der Pflicht stehen.

Keine schlaflosen Nächte ob der bevorstehenden Abitur-Prüfungen

Ab Mitte April muss sich Chantal Rimke jedoch einer anders gearteten Herausforderung stellen. Eine, die nicht von sportlicher Natur ist: das Abitur. Doch diesbezüglich ist sie guter Dinge. Einzig und allein vor der Englischprüfung habe sie ein wenig Respekt. „Die Anteile, in denen es um das verstehende Hören geht, sind mitunter recht anspruchsvoll. Es handelt sich meistens um Hörspiele – da wird mitunter sehr schnell gesprochen und meistens gibt es auch noch eine Geräuschkulisse, sodass man sehr, sehr aufmerksam sein muss, um alles genau zu verstehen“, erklärt Chantal Rimke. Schlaflose Nächte würden sie ob der Prüfung jedoch nicht plagen. Auch die werde sie schaffen. Zumal bis dahin ja auch noch etwas Zeit sei?

Und was kommt nach dem Abitur? Die Leichtathletin, die in ihrer knapp bemessenen Freizeit gerne schmökert, muss nicht großartig überlegen – umgehend beantwortet sie die Frage: Sie wolle Grundschullehramt studieren.

Am Freitag indes, nachdem sie ihre letzte Schulstunde absolviert hatte, setzte sie sich beizeiten in ihr Auto und brach gen Nordhausen auf. Seit 2023 ist Chantal Rimke im Besitz eines Führerscheins und hat seitdem auch ein eigenes Auto. Sie fahre gern und genieße die Fahrten über die Landstraßen von Jena gen Nordhausen ungemein.

„Ich mag dieses Gefühl, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ich bin unabhängig, bestimme alles selbst – ein Hauch von Freiheit“, sagt die Kugelstoßerin. Gefühlt fahre sie jedes Wochenende zu ihrer Familie, die im ländlich geprägten Stadtteil Sundhausen im Süden der Kreisstadt lebt.

Anspannung in Jerusalem im August 2023 spürbar

Dieser Tage wiederum denkt Chantal Rimke nicht selten an einen Wettkampf, an dem sie im August 2023 mit der deutschen Nationalmannschaft teilnahm: die U20-Europameisterschaft in Jerusalem. Bereits 2022 stattete sie im Namen des Sports der geschichtsträchtigen Metropole einen Besuch ab.

Die israelische Hauptstadt habe einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen, sagte Rimke während eines Gesprächs 2023. Bei ihrem ersten Besuch hätten sich ihre Mitstreiterinnen und sie auch die Stadt und die historischen Stätten angesehen. Im vergangenen Jahr hingegen hätten sie dergleichen unterlassen. „Man hat damals schon die Anspannung gespürt.“

Gut zwei Monate später, am 7. Oktober, erfolgte seitens der Hamas der Terrorangriff auf Israel, woraufhin auch Jerusalem mit Raketen beschossen wurde. „Das ist schon ein sehr beängstigendes Szenario: Ich war in dieser Stadt, in diesem Land, und nur zwei Monate später befindet es sich im Kriegszustand und Raketen schlagen an jenem Ort ein, mit dem ich sehr schöne Momente verbinde – das ist einfach nur schlimm. Als der Konflikt ausbrach, habe ich mich manchmal gefragt, was mit uns passiert wäre, wenn die Hamas zwei Monate eher angegriffen hätte“, sagt Chantal Rimke, die dabei sehr nachdenklich wirkt.

Teilnahme bei U20-Weltmeisterschaft in Lima wäre ein Traum

Eine U20-Europameisterschaft wird es 2024 jedoch nicht geben, dafür eine entsprechende Weltmeisterschaft, welche vom 20. bis 25. August in der peruanischen Hauptstadt Lima ausgetragen wird. Bei dem Gedanken an den Wettkampf in Südamerika überkommt Chantal Rimke das Fernweh. „Es wäre einfach nur traumhaft, dort teilnehmen zu können, um sich mit den besten Kugelstoßerinnen der Welt zu messen. Außerdem wäre es großartig, wenn man dann noch etwas von der Stadt und von dem Land sehen könnte“, sagt die Leichtathletin, die sich mit ihrem nächsten Atemzug entschlossen gibt: „Ich werde auf jeden Fall die Qualifikationsnorm in Angriff nehmen!“

Besagte Norm liegt bei 15,25 m...