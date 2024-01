Stadtroda. Ursprünglich wollten die Kicker von Peter Dauel so lange wie nur möglich Ligaprimus Schmölln im Nacken sitzen. In puncto Personal könnte es in der kommenden Saison zudem essenzielle Veränderungen geben.

Anspruch und Realität klaffen in Fußball-Stadtroda dieser Tage weit auseinander. Auf Tabellenplatz acht, und damit nur zwei Plätze besser als im Jahr zuvor, überwintert das Team in der Landesklasse.

Nach oben, auf Tabellenplatz drei, sind es nur drei Punkte Rückstand .Aber: Nach unten, auf den ersten möglichen Abstiegsrang, sind es auch nur drei. Dabei wollten die Stadtrodaer im Spieljahr 2023/24 nichts, aber auch gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. „Unser Ziel war es eigentlich, solange wie möglich an Schmölln dranzubleiben“, sagte Stadtrodas Trainer Peter Dauel.

Dieses Thema hatte sich nach dem vierten Spieltag erledigt. Die Stadtrodaer Kicker legten einen klassischen Fehlstart hin. Dabei wies Dauel gar eindringlich vor dem Liga-Start auf die Bedeutung der ersten Spiele hin. „Wir dürfen nicht schon wieder zu Beginn der Saison alle Meisterschaftsträume begraben“, sagte er damals.

Nach einem Zwischenspurt war Liga-Primus Schmölln wieder in Sichtweise

Die Realität sah anders aus: Die Stadtrodaer verloren zum Auftakt 2:5 gegen Eisenberg und danach 1:4 in Schmölln und 2:4 in Bad Lobenstein .Die Schmöllner hingegen standen zu diesem Zeitpunkt bei neun Zählern. Stadtroda bei null. Doch die Grün-Weißen bekamen die Kurve, legten einen Zwischenspurt hin, der sie in der ausgeglichenen Liga bis auf Platz zwei führte.

Der Liga-Primus Schmölln war plötzlich wieder in Sichtweite. Das Ende der Hinserie brachte wieder drei vermeidbare Niederlagen beim FC Thüringen Jena (0:2), gegen SV Schott Jena II (2:3) und gegen den SC 1903 Weimar (2:3).

„Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und über das Saisonziel sprechen“, sagte Dauel .Dabei wird er eine Vorgabe machen: Die Rückrunde soll mehr Punkte bringen als die Hinrunde.

Dauels Blick geht jedoch schon in die nächste Saison. „Natürlich möchte ich gern weiterarbeiten. Mit Reimi und Schu passt es sehr gut. Und auch die Arbeit mit der Mannschaft macht mir Spaß“, sagte er. Mit „Reimi“ und „Schu“ meinte er Christian Reimann und Tibor Schumacher, die das dreiköpfige Trainer-Team bei den Grün-Weißen komplettieren.

Dauel sieht Handlungsbedarf auf der Torhüterposition

Handlungsbedarf sieht Dauel auf der Torhüterposition. „Beide, Niklas Padutsch und Philipp Kraft, haben einen Sprung nach vorn gemacht. Sie sind charakterlich und menschlich top. Sie sind beide unheimlich ehrgeizig. Allerdings sind sie in ihren Leistungen nicht konstant genug, damit wir als Mannschaft ganz oben in der Liga angreifen können“, sagte Dauel.

Noch nicht geklärt ist, wie es mit Rico Heuschkel und Marcel Peters weitergeht. „Mein Wunsch ist, dass es für beide nicht das einzige Jahr in Stadtroda ist. Ich würde es mir persönlich wünschen, dass sie weitermachen“, sagte Dauel.

Bei Peters stehen die Zeichen wohl auf Abschied. Er wohnt in der Nähe von Weida. Im Sommer steht zudem weiterer Nachwuchs im Hause Peters an. Ein Blick in die Statistik macht indes deutlich, welchen Stellenwert das Duo einnimmt: Heuschkel und Peters absolvierten jeweils 13 der 14 Spiele. In der internen Torschützenliste liegen sie mit neun beziehungsweise sechs erzielten Toren ganz vorn.

Abgemeldet hat sich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen Julian Piontek. Der junge Mann will sich wieder dem Kickboxen, seiner eigentlichen Leidenschaft, widmen. Nicolas Mitschke und Paul Weise stehen nach längeren Verletzungen vor einem Comeback. Auch Routinier Sebastian Glaser kehrt zurück.