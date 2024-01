Schleiz. Bei den Kickern von Roger Fritzsch stehen dieser Tage alle Zeichen auf Vorbereitung. Unter anderem stand der Thüringenligist bei einem Turnier in Arnstadt in der Pflicht, bei dem er sich gegen höherklassige Teams behaupten musste.

Nachdem am vergangenen Samstag das Vorbereitungsspiel gegen den VfB Auerbach kurzfristig abgesagt wurde, stand für die Kicker des FSV Schleiz am vergangenen Wochenende ein umfangreiches Programm an.

Bereits am Freitagabend traf in Neustadt der Tabellenvierte der Thüringenliga auf den FSV Orlatal. Trainer Roger Fritzsch nutzte die Gelegenheit einigen Spieler, die in der ersten Halbserie zum erweiterten Kreis der ersten Mannschaft gehörten und nicht zum Einsatz kamen, sich für die kommenden Aufgaben im Freistaat-Oberhaus zu empfehlen. Ein tolles Comeback feierte der langzeitverletzte Lukas Nietsch, der sowohl Freitag als auch in den beiden Samstagspielen zu überzeugen wusste.

Schleiz konnte vier Großchancen nicht verwerten

„Es war insgesamt kein berauschendes Spiel meiner Mannschaft. Wir konnten vier Großchancen nicht verwerten, hinzu kam, dass wir sehr überheblich und pomadig agiert haben“, so die Bilanz des Trainers nach 90 Minuten. Zugute halten wollte er den Spielern, dass am Vortag äußert hart trainiert und bislang in dieser Formation noch nie gespielt wurde. Die beiden Treffer erzielte Adul Raime Jalo in der 30. beziehungsweise 60. Minute. Hasan Haj Salim verkürzte nach 86 Minuten auf 1:2.

Am Samstag waren die Gegner in Arnstadt bei einem Blitzturnier der SV 09 Arnstadt (Oberliga) und die BSG Chemie Leipzig (Regionalliga) zu Gast. Gespielt wurde jeder gegen jeden jeweils 45 Minuten. Zum Auftakt unterlagen die Rennstädter den Leipzigern klar mit 4:0. „Es war trotz der vier Gegentreffer ein sehr gutes Spiel von uns. Unsere individuellen Fehler wurden von den Leipzigern eiskalt bestraft“, resümiert Fritzsch. Auch im zweiten Spiel gegen Arnstadt hinterließen die Schleizer aus der Sicht des Trainers einen guten Eindruck. Nach dem Führungstreffer durch André Hoyer kamen die Hausherren mit zwei Treffern noch zum 2:1-Erfolg.

Leipzig bestrafte die Fehler der Schleizer umgehend

Am kommenden Samstag gehen beide Vertretungen des FSV Schleiz erneut auf Reisen. Sowohl die erste als auch die zweite Vertretung treffen auf den Reichenbacher FC. Hier trifft die erste Mannschaft des FSV auf den Tabellenelften der Sachsenliga. Trainer Fritzsch sieht in dieser Begegnung einen echten Gradmesser für sein Team. Während die beiden ersten Mannschaften ab 13 Uhr ihr Spiel bestreiten, treffen um 15 Uhr die beiden zweiten Vertretungen aufeinander. Sollten es die Witterungsbedingungen erlauben, steht am 10. Februar in Tegau - ab 14.30 Uhr - ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Mit Fortuna Plauen erwarten die Schleizer einen guten alten Bekannten aus dem Vogtland. Falls es die Platzverhältnisse nicht zulassen sollten, findet das Spiel in der Spitzenstadt statt.