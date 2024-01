Jena. Der Edeltechniker mit Vollstrecker Qualitäten steht künftig in Weida

Die Landesklasse-Fußballer des SV Jena-Zwätzen müssen ab sofort ohne ihren Torjäger Luan Ferizi auskommen. Der 22-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Thüringenliga-Tabellendritten und Landespokal-Halbfinalisten FC Thüringen Weida.

„Wir verlieren einen tollen Mitspieler“, sagte Zwätzens Trainer Daniel Sander. Sportlich fair wünschte Sander seinem Ex-Spieler alles Gute „in seinem weiteren Fußballer-Dasein“.

Dass Ferizi ins Blickfeld anderer Vereine rückte, kam indes nicht überraschend: Der junge Mann steht für Tore, Tore, Tore. In seinem ersten Männerjahr beim SV Jena-Zwätzen erzielte er auf Anhieb 15 Treffer in 19 Spielen. In der Spielzeit 2022/23 brachte es der Offensivmann auf zehn Treffer. In der aktuellen Spielzeit findet man seinen Namen auch wieder ganz oben in der Torschützenliste der Landesklasse. In den gerade einmal sechs Partien, die er absolvieren konnte, traf er neunmal – das ist Rang sieben in der Rangliste in der Winterpause.

Dass es für ihn nur zu sechs Einsätzen in der Liga reichte, lag an einer hartnäckigen Verletzung. Sein bisher letztes Pflichtspiel für den SV Jena-Zwätzen absolvierte er am 8. Oktober beim 3:3 in Rositz.

In Absprache mit seinem bisherigen Trainer sollte kein Risiko eingegangen werden. „Luan hätte danach gern noch weitere Spiele bestritten. In seinem Alter hat die Gesundheit jedoch absolute Priorität. Es hätte nichts gebracht, wenn er nur noch am Wochenende aufgelaufen wäre und die Verletzung unterhalb der Woche auskuriert hätte“, sagte Sander.

Möglicherweise ist die Verletzung Geschichte. Wie die Weidaer Verantwortlichen informierten, wurde der torgefährliche Zugang von einem Spezialisten untersucht. Und: Der Arzt gab grünes Licht für Ferizi und damit für einen Einstieg in das Mannschaftstraining in Weida.

Luan Ferizi kam im Sommer 2019 zum SV Jena-Zwätzen. Davor durchlief er die verschiedenen Nachwuchsmannschaften des FC Carl Zeiss Jena. Er brachte es in der Saison 2018/19 auf neun Einsätze in der U19-Bundesliga Nord/Nordost. Zu seinen damaligen Mitspielern gehörten unter anderem Vasileios Dedidis (jetzt BFC Dynamo/Regionalliga), Zak Paulo Piplica (jetzt 1. FC Lok Leipzig/Regionalliga) und Niklas Jahn (jetzt BSG Chemie Kahla/Landesklasse).

Ferizi, der in der Nachwuchs-Bundesliga oft nicht über die Rolle des Einwechselspielers kam, klettert mit seinem Wechsel von Jena-Zwätzen nach Weida von der siebthöchsten Liga in die sechsthöchste Spielklasse Deutschlands.