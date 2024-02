Hannover. Die A-Junioren standen in der niedersächsischen Landeshauptstadt in der Pflicht.

Irgendwann kam Munier Raychouni auf die 75. Minute zu sprechen. Geradezu zwangsläufig: In besagter Minute erzielten die Kicker von Hannover 96 das 2:0 - und daraufhin sei es im Spiel seiner Mannschaft zu einem Bruch gekommen sei. Einem Bruch, der von mentaler Natur gewesen sei ...

Während einer Ecke hätten seine Spieler den Niedersachsen eine Idee zu viel Raum gelassen, seien nicht nah genug an ihnen dran gewesen – und ein 96-Kicker wusste diesen Umstand zu nutzen: Montell Chinonso Ndikom. Per Kopf traf er zum temporären und letztlich auch wegweisenden 2:0 für die Gastgeber. „Das war ein ansehnlicher Kopfball. So einen macht er sicherlich nicht alle Tage“, sagte Munier Raychouni.

Der Trainer der A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena gab sich während seines Resümees gewohnt sachlich. Und dennoch vernahm man zwischen seinen bilanzierenden Zeilen seine – letztlich offenkundige – Enttäuschung. Und für diese gab es natürlich einen handfesten Grund: 0:3 unterlagen die Saalestädter am nunmehr 15. Spieltag der A-Junioren Bundesliga Nord/Nord-Ost bei Hannover 96.

„Das war ein unglücklicher Auftakt für uns“

Beizeiten mussten die Saalestädter am Samstag in der Fremde das erste Gegentor über sich ergehen lassen: In der dritten Spielminute traf Mico Noel Schmidt für die Niedersachsen, die vor der Begegnung mit den Ostthüringern auf Platz sieben der Tabelle rangierten. „Das war ein unglücklicher Auftakt für uns, doch leider muss man sagen, dass sich die Jungs in jenem Moment taktisch nicht clever genug angestellt hatten. Was ich ihnen aber zugutehalte: Sie haben sich von dem frühen Rückstand nicht beirren lassen und haben einfach weitergespielt und auch weitergekämpft“, sagte der FCC-Trainer, der mit seinem nächsten Atemzug auf die fünfte Minute verwies: In dieser habe Fritz Schröder eine einhundertprozentige Chance nicht nutzen können. 96-Keeper Leon-Oumar Wechsel habe den Spielverderber gegeben. Doch jenseits der ausgelassenen Großchance zeigte sich Munier Raychouni mit dem Auftritt seiner Kicker bis zum Pausenpfiff weitestgehend zufrieden. „Das war ganz ordentlich, und wir hatten auch noch den einen oder anderen Torschuss.“

Nach der Halbzeitpause wiederum hätten sich seine Pappenheimer sehr entschlossen präsentiert. Sie seien willens gewesen, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. „Hinsichtlich der Mentalität, hinsichtlich der reinen Einstellung kann ich meinen Spielern in dieser Phase keinen Vorwurf machen. Dennoch haben mir zwei Sachen nicht behagt: die Chancenverwertung und unser Zweikampfverhalten im Mittelfeld – da war Hannover immer eine Idee schneller und auch stärker“, betonte Raychouni.

Er erinnerte zudem an eine weitere einhundertprozentige Chance von Luca Müller während des zweiten Akts, die ebenfalls nicht zur Egalisierung genutzt werden konnte. Erneut hieß es: Endstation 96-Torwart. Stattdessen waren die Gastgeber erfolgreich. Ja, eine Fußball-Weisheit forderte in der 75. Minute gar schonungslos ihre Gültigkeit ein – und mit ihr kam der endgültige Bruch …

Augenmerk im Training auf Chancenverwertung und Zweikampfverhalten

Acht Minuten später (83.) konnten die Gastgeber sogar ihr drittes Tor bejubeln. Erneut war Montell Chinonso Ndikom erfolgreich. „Das war ein wahrlich unglückliches Gegentor. Letztlich war es das Ergebnis eines Kommunikationsfehlers“, sagte Raychouni, der in Niedersachsen auf Mittelfeldakteur Felix Boelter und Abwehrspieler Paul Krämer verzichten musste. Beide gehörten zum Aufgebot des Regionalliga-Kaders für das Heimspiel gegen den SV Babelsberg 03.

Naturgemäß sei es alles andere als ein Vorteil, wenn zentrale Akteure aus seinem Team an anderer Stelle aushelfen müssen, gab der FCC-Coach zu bedenken. Er betonte jedoch auch, dass dies das Schicksal einer Junioren-Mannschaft sei: Spieler ausbilden, die irgendwann den Sprung zu den Männern des FC Carl Zeiss Jena schaffen.

„Für uns als Team ist das nicht immer einfach, derartige Abgänge zu kompensieren. Gleichzeitig ist es eine tolle Sache, wenn die jungen Spieler in den Regionalliga-Kader berufen werden. Nichtsdestotrotz, das darf natürlich keine Ausrede für unsere Niederlage sein und auch keine Ausrede dafür, dass wir kein Tor geschossen haben. In den kommenden Trainingseinheiten werden wir uns verstärkt der Chancenverwertung und auch dem Zweikampfverhalten widmen“, sagte Munier Raychouni, der mit den Seinen weiterhin auf Platz neun der Bundesligatabelle rangiert.