Jena. Für die erste Runde der Play-offs in der Regionalliga empfangen die Basketballerinnen von Thomas Fritsche den MTV München Ost - jenes Team, dem sie sich vergangenes Jahr geschlagen geben mussten.

Konstant – das ist das erste Wort, auf das Thomas Fritsche zurückgreift, um die bisherige Regionalliga-Saison seiner Basketballerinnen zu charakterisieren. Und dank besagter Konstanz, dank beständiger Leistungen stehen seine USV Vimodrom Baskets Jena nunmehr in den Play-offs. Am Samstag empfangen die Saalestädterinnen für ihre erste Begegnung in der Ausscheidungsrunde ab 16 Uhr den TSV München Ost in der Dreifelderhalle in der Seidelstraße 20a – eben jenen Gegner, an dem sie in der vergangenen Saison scheiterten.