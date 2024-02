Jena. Nach vier Spieltagen in der Bundesliga-Rückrunde warten die A-Junioren des FCC immer noch auf das erste Erfolgserlebnis - vielleicht können sie am Samstag gegen Dynamo Dresden erstmals jubeln.

Bislang verlief die Rückrunde für die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena sehr bescheiden – vier Spiele, vier Niederlagen. Ergo: null Punkte. Dass Trainer Munier Raychouni darüber nicht glücklich ist, liegt in der Natur der Sache. Nunmehr hofft der 37-Jährige auf den 18. Spieltag in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nord-Ost, an dem er mit seinen Kickern Dynamo Dresden empfangen wird. Am Samstag ab 13 Uhr werden der Elfplatzierte aus Jena und die Gäste, die als Tabellenachter anreisen, auf Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfeldes gegeneinander antreten.