Jena. Am Sonntag stehen die A-Junioren des FCC gegen RB Leipzig in der Pflicht. Die Gastgeber wiederum verloren noch keine Partie der Rückrunde.

Es glich einer – zumindest kleinen – Sensation: 2:2 trennten sich Ende September die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena und jene von RB Leipzig auf Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfeldes: Fritz Schröder und Aulon Shoshaj erzielten einst die Tore für die Gastgeber, die zweimal sogar die Führung innehatten.

„Das war ein gutes Spiel von uns, das wir vielleicht sogar hätten gewinnen können“, sagt Munier Raychouni, der jedoch auch betont, dass das alle nun schon eine ganze Weile her sei. Er wolle nicht in Erinnerungen schwelgen. Für ihn zähle nur das Hier und Jetzt – und das sei das nächste Spiel. Für besagtes Spiel wird er mit seinen A-Junioren am Sonntag nach Leipzig aufbrechen. Ergo: Am nunmehr 19. Spieltag der Junioren-Bundesliga Nord/Nord-Ost gastieren die Saalestädter ab 12 Uhr bei RB Leipzig.

Gastgeber aus der Messestadt rangieren dieser Tage auf Platz drei

Die Gastgeber aus der Messestadt rangieren dieser Tage auf Platz drei und mussten sich in der Rückrunde noch kein einziges Mal geschlagen geben: Vier ihrer fünf Partien konnten sie für sich entscheiden, unter anderem siegten sie Anfang Februar 4:2 über den VfL Wolfsburg. Lediglich gegen Union Berlin mussten sie sich mit einem Punkt begnügen, 1:1 lautete der Endstand Mitte Februar im RB-Trainingszentrum im Cottaweg 7.

„Sie haben ihre vergangenen Spiele fast alle gewonnen – mehr muss man dazu nicht sagen: RB ist einfach ein starkes Team“, sagte Munier Raychouni, der am Donnerstagabend noch nicht in Gänze wusste, wie es um seinen Kader am Sonntag bestellt sein wird. Er wisse noch nicht, wer von seinen Spielern womöglich zum Aufgebot des Regionalligateams am Sonnabend gegen Hertha BSC II gehören wird.

„Wir werden über unsere Einstellung, unsere Mentalität kommen“

Der Umstand wiederum, dass man in der Fremde spiele, mache die Herausforderung naturgemäß nicht leichter, betonte der Trainer. „Wir werden über unsere Einstellung, unsere Mentalität kommen“, prophezeite Munier Raychouni, der in Sachen RB Leipzig natürlich auf dem Laufenden war: Er wusste, dass die Sachsen am Mittwoch in der Youth League im Achtelfinale gegen Real Madrid 0:2 unterlagen und damit ausgeschieden waren. Daran wiederum könne man sich getrost orientieren.