Jena. Die Fußballerinnen von Florian Kästner scheiden im Viertelfinale gegen den Meister von der Isar aus.

Die Fans standen zu ihrem Team – unabhängig vom Spielstand. Jede Offensiv-Aktion und auch jede von Erfolg gekrönte Defensivaktion, die die Jenaer Fußballerinnen am Dienstagabend gegen die Übermacht aus München kredenzten, wurde von den Anhängern des FC Carl Zeiss Jena mitunter frenetisch bejubelt. Jede Ecke und auch jeder Freistoß. In schöner Regelmäßigkeit erklangen Sprechchöre, immer wieder hallte ein inbrünstiges „Jena!“ durch das neue Stadion.

Nichtdestotrotz, am Ende war es eine klare Angelegenheit. 0:3 unterlag das Team von Florian Kästner dem FC Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals. In der 12. Spielminute durften die Fußballerinnen von der Isar erstmals jubeln. Pernille Harder war für den FCB erfolgreich. Nur zwei Minuten später der nächste Freudenkreis in den Reihen der Gäste: Jovana Damnjanovic erhöhte auf 2:0 (14.). In der 43. Minute war es erneut die serbische Nationalspielerin, die per Kopf auf 3:0 für die La Bestia Negra traf – es war der Halbzeitstand im Ernst-Abbe-Sportfeld.

3074 Zuschauer pilgerten am Dienstagabend ins Ernst-Abbe-Sportfeld, um der Viertelfinal-Begegnung zwischen den Ostthüringern und den Bajuwarinnen beizuwohnen – niemals zuvor waren so viele Zuschauer bei einem Spiel einer Jenaer Frauenmannschaft zugegen. Das letzte Pokal-Aufeinandertreffen beider Teams im Februar 2022 mündete in einem 1:9-Debakel für den FCC, der in jenen Tagen noch in der Bundesliga beheimatet war. Von einer derartigen Schmach waren die Gasgeberinnen diesmal weit entfernt, auch wenn das Team von Bayern-Trainer Alexander Straus zweifelsohne das bestimmende Team auf dem Platz war. Dass der Spielstand im zweiten Akt nicht in die Höhe schnellte, hatten die FCC-Fußballerinnen vor allem Keeperin Jasmin Janning zu verdanken, die mehrfach brillierte.

Im Vorfeld gab sich FCC-Trainer Florian Kästner jedoch keiner Illusion hin: Natürlich sei der FCB der haushohe Favorit. Er verwies zudem auf den Kader der Gäste, in dem es an Nationalspielerinnen nicht mangeln würde. Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann und Linda Dallmann verfügen allesamt über reichlich Länderspielerfahrung mit dem DFB-Team.

Drei Tage zuvor konnten die Gastgeberinnen auf dem benachbarten Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfeldes noch einen fulminanten Saisonauftakt feiern: 3:1 siegten sie über den 1. FFC Turbine Potsdam – Pflichterfüllung in Reinform. Am Dienstagabend dann das Zusatzprogramm, die Pokal-Kür gegen den fünffachen Meister aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Ach ja, die Bilanz in Sachen Pokal ist für FCB-Verhältnisse etwas bescheiden: Lediglich 2012 ging er an die Isar. Seit Dienstagabend stehen die Münchnerinnen zumindest schon mal im Halbfinale.