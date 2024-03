Jena. Es sah wahrlich vielversprechend für die A-Junioren am 20. Spieltag der Bundesliga Nord/Nord-Ost aus, lagen sie doch in der 22. Minute mit 2:0 in Führung - doch die Kicker von der Ostsee waren bei weitem noch nicht geschlagen.

Munier Raychouni zog sich zurück. Von einem Moment auf den anderen wandte er sich von den anderen Trainern, den Betreuern und auch den Auswechselspielerin auf der kabinenartigen Bank ab. Wie in Trance wandelte er eine Handvoll Schritte, um sich schlussendlich auf dem Geländer anzulehnen, welches Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfeldes säumt. Eine kleine Ewigkeit harrte der Trainer der A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena allein und den Blick gen Boden an jener Stelle neben dem Häuschen aus. Ja, er war gänzlich auf sich selbst zurückgeworfen.

Ein Fußball-Feldmarschall, der wusste, dass die Schlacht verloren war

An besagter Stelle wiederum war er für seine Mitstreiter kaum wahrnehmbar, da er sich im toten Winkel befand – mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bewusste Entscheidung. In jenen Momenten gab es nur ihn, seine Ohnmacht und seine offenkundige Enttäuschung – alles andere hatte er in jener 86. Minute der Begegnung zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Hansa Rostock ausgeblendet: den Jubel der Gäste über das aus dem Nichts gefallene 3:2, das Fluchen und die Klagen seiner Spieler auf dem Platz und am Rand, aber auch die frühlingshafte Sonne, den gänzlich blauen Himmel, den Tag, die Stunde und auch den Ort des eigentlichen Geschehens. Womöglich war Munier Raychouni in jenem Augenblick am Samstag gegen dreivierteleins, als er solitär am Geländer lehnte, der einsamste Trainer in Jena und Umgebung, vielleicht sogar in Ostthüringen. Ein Fußball-Feldmarschall, der darum wusste, dass die Schlacht verloren war…

Ein eher ungewohntes Bild, doch gegen Rostock wurde Munier Raychouni am Spielfeldrand des Öfteren laut. © Bundesliga A-Junioren

In der 22. Spielminute war der Trainer von einem derartigen Gemütszustand indes Lichtjahre entfernt. Vielmehr hätte man während jener Phase annehmen können, dass die frühlingshafte Sonne am Firmament ausschließlich für seine A-Junioren und ihn ihr strahlendes Tagwerk verrichtet. In jenem dankbaren Augenblick der Begegnung hatte Jenas Felix Boelter vom Elfmeterpunkt zum 2:0 verwandelt. Zehn Minuten zuvor war bereits Fritz Schröder von besagtem Punkt für die Ostthüringer erfolgreich gewesen. Ja, der 20. Spieltag der Junioren-Bundesliga Nord/Nord-Ost kam für die Gastgeber anfangs durch und durch verheißungsvoll daher.

Die Sonne am Firmament schien nur für die A-Junioren zu scheinen

Nur zwölf Minuten später jedoch der erste Vorbote des späteren Dramas, schließlich gelang es den Kickern von der Ostsee, auf 1:2 zu verkürzen. Doch noch war nichts verloren, man lag ja immer noch in Führung, doch gut 120 Sekunden später war auch sie Geschichte: Die Gäste hatten egalisiert – und seit jeher ist es ein Menetekel für das zuvor führende Team, wenn das andere, das gerade noch zurücklag, binnen kürzester Zeit einen Rückstand von zwei oder gar mehr Toren egalisiert.

Rostock-Keeper Fynn-Jason Karsten nimmt Jenas Simon Lang den Ball vom Kopf. © Peter Poser

Im zweiten Akt wiederum, der ebenfalls unter einem wolkenlosen Himmel ausgetragen wurde, agierten die Hanseaten schlichtweg eine Idee energischer und konnten somit einen Großteil der Zweikämpfe für sich entscheiden. Zwar erarbeiteten sich auch die Saalestädter die ein oder andere Chance – unter anderem vertändelte Jona Kratzenberg direkt vor dem Hansa-Gehäuse –, doch die Körpersprache, welche die Rostocker während der zweiten 45 Minuten auf dem Platz darboten, unterstrich, dass sie sich mit einer Punkteteilung nie und nimmer zufriedengeben würden – und dann brach die 86. Minute an…

„Mentalität schlägt Taktik“

„Mentalität schlägt Taktik“, resümierte Munier Raychouni. Vier Chancen habe er bei den Gästen während der gesamten 90 Minuten ausmachen können, drei davon hätten sie genutzt, gab der Trainer zu bedenken. „Bei den Rostockern habe ich den Willen gesehen, die wilde Entschlossenheit, das Spiel noch zu gewinnen. Der anfängliche Rückstand schien sie regelecht angestachelt zu haben, während ich bei meinen Spielern den Eindruck hatte, dass sie tatsächlich glaubten, dass Spiel hier irgendwie gewinnen zu können. Anstatt nach der dankbaren 2:0-Führung weiterzumachen und sie auszubauen, haben sie aus mir völlig unbegreiflichen Gründen nachgelassen – und das kannst du dir in dieser Liga einfach nicht erlauben. Du musst gegen jeden Gegner alles aus dir herauskitzeln – anders geht es nicht“, sagte der A-Junioren-Trainer.

Nach der Auswechslung des etatmäßigen FCC-Kapitäns übernahm Maxim Hessel (rechts) das Kommando auf dem Platz. © Peter Poser | Bundesliga A-Junioren

Letztendlich spiegle sich in den drei Gegentoren das defizitäre Agieren seines Teams in puncto Defensive eindrucksvoll wider: In keinem einzelnen Fall habe es sich um eine bewusst herausgespielte Chance seitens der Gäste gehandelt, vielmehr seien sie allesamt Produkte einer fahrlässigen Jenaer Verteidigung gewesen. „Meine Spieler haben es schlichtweg verpasst, in der Box energisch zu verteidigen. Wir hatten einfach keinen Zugriff auf den Gegner“, monierte Munier Raychouni.

Munier Raychouni brannte so einiges auf seiner Trainer-Seele

Während sich nun die juvenilen Hanseaten unmittelbar nach dem Abpfiff darüber Gedanken machten, wo und vor allem wie sie den Auswärtssieg des Abends in der Heimat gebührend begießen werden, stand der FCC-Kader etliche Meter von der Bank der Nordlichter entfernt noch geschlossen im Kreis auf dem Feld. Aus dem Inneren jenes Kreises drang indes eine wahrlich energische Stimme, die im gesamten Areal um Platz drei zu vernehmen war: Es war natürlich die Stimme von Munier Raychouni, dem kurz vor eins so einiges auf seiner Trainer-Seele brannte.