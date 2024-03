Erfurt. Mit dem Sieg in der Landeshauptstadt hat sich das Team von Munier Raychouni für den DFB-Pokal qualifiziert.

Bevor am Samstag im Ernst-Abbe-Sportfeld das Thüringen-Derby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga steigt, gab es ein derartiges Derby bereits am Mittwochnachmittag en miniature: In der Landeshauptstadt trafen die A-Junioren von RWE und jene des FCC für die Qualifikation des DFB-Pokals aufeinander – und am Ende triumphierte der Bundesligist von der Saale über den Regionalligist aus der Landeshauptstadt mit 1:0. Wenn das mal kein Omen für das Thüringen-Derby am Wochenende ist.

Der Akteur des Tages war Jannes Werner, seines Zeichens Kapitän des FC Carl Zeiss Jena. In der 87. Spielminute erzielte er das alles entscheidende Tor der Pokalbegegnung.

In Sachen Bundesliga können die kickenden Pappenheimer von FCC-Trainer Munier Raychouni indes eine mehrwöchige Verschnaufpause genießen. Erst am 7. April sind sie wieder gefordert, wenn sie an der Spree bei Tabellenführer Hertha BSC Berlin gastieren. Um jedoch im Wettkampfmodus zu bleiben, stehen zwei Testspiele für die Jenaer an: Bereits am Freitagabend werden sie auf Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfeldes Greuther Fürth empfangen, am kommenden Freitag indes ab 19 Uhr Erzgebirge Aue.

Apropos Jannes Werner. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag, an dem der FC Carl Zeiss Jena Hansa Rostock empfing, wurde der Kapitän von Munier Raychouni in der 76. Minute ausgewechselt - zum Eigenschutz. Der mitunter temperamentvolle Kapitän hatte bereits Gelb gesehen, was ihn jedoch nicht davon abhielt, mit den Entscheidungen der Unparteiischen weiterhin offenkundig zu hadern. Mehrmals ermahnte ihn sein Trainer lautstark, dergleichen doch bitte zu unterlassen, was Werner jedoch nur bedingt gelang, woraufhin Raychouni seinen Gelb-Rot gefährdeten Kapitän prophylaktisch aus dem Spiel nahm. Am Mittwoch in der Landeshauptstadt spielte er wieder durch und erzielte schlussendlich das alles entscheidende Tor - ein wahrer Kapitän, einer, der über Ecken und Kanten verfügt.