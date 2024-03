Jena. Am Samstagabend wird vor 2500 Zuschauern in der Arena in Burgau die „Jenaer Fight Night“ ausgetragen – und mittendrin Benjamin Loschek aus der aktiven Fanszene des FC Carl Zeiss Jena, der für das Kickboxteam von Veranstalter Marcel Kalisch sein Debüt im Ring geben wird. Einst schnürte er seine Fußballschuhe für den berühmt-berüchtigten SV Gleistal 90 und agierte mitunter auf dem Platz wie ein gewisser Vinnie Jones.