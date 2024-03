Jena. Am Samstagabend standen in Jena alle Zeichen auf Boxen und Kickboxen. Die fünfte Auflage der „Jenaer Fight Night“ lockte mit ihren 16 Kämpfen 2500 Zuschauer in die Sparkassen-Arena.

5. Jenaer Fight Night: Kampf in der ausverkauften Sparkassen-Arena © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

5. Jenaer Fight Night: Kampf in der ausverkauften Sparkassen-Arena © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

5. Jenaer Fight Night: Kampf in der ausverkauften Sparkassen-Arena © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm