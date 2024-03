Jena. Die Drittliga-Volleyballer des VSV Jena beenden die Saison auf einem formidablen sechsten Platz. Trainer Anton Rogow lässt die vergangene Spielzeit, in der er sein Cheftrainer-Debüt gab, noch einmal rekapitulieren und verrät zudem, wer in der kommenden Saison nicht mehr an Bord sein wird.