Berlin. Die A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena gastierten beim Tabellenführer in der Hauptstadt. Am Samstag empfangen sie indes Tabellennachbar Eintracht Braunschweig, doch hinter dem Einsatz eines Spielers steht ein Fragezeichen. Neben der mangelhaften Chancenverwertung hat Munier Raychouni ein weiteres Defizit in seinen Reihen ausmachen können.