Jena. Die Jenaer Fußballerinnen empfangen am Sonntag Aufsteiger Hamburger SV, der als Vierplatzierter aufschlagen wird - und gegen die Hanseatinnen haben die FCC-Kickerinnen noch etwas gutzumachen, schließlich verloren sie das Hinspiel im Oktober 0:5. Florian Kästner hofft indes auf den Frust des unbefriedigenden Remis gegen den SV Meppen am Ostersonntag.

Beim Stichwort Hamburger SV kommt Florian Kästner direkt zum Punkt: Gegen die Hanseatinnen habe sein Team am Sonntag noch etwas gutzumachen. Mit seinen mahnenden Worten erinnert der Trainer der Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena an das Hinspiel Mitte Oktober in Norderstedt, welches in einer satten 0:5-Niederlage für die Jenaerinnen mündete - wobei vier Tore während der zweiten 45 Minuten fielen.

„Rückblickend war das unsere schlechteste Halbzeit in der bisherigen Saison“, bilanziert Florian Kästner. Der Trainer wiederum gab vor der Begegnung am siebten Spieltag der 2. Bundesliga den – durch und durch – unfreiwilligen Propheten: Er benannte mit Lisa Baum, LarissaMichelle Mühlhaus und Dana Celine Marquardt exakt jene HSV-Spielerinnen, die schlussendlich für vier der fünf Gegentore verantwortlich waren.

„Hamburg ist eines der stärksten Teams der Liga“

Daher vermeidet es der Trainer, die Namen der einstigen Torschützinnen noch einmal gesondert zu nennen - sicher ist sicher. Doch natürlich weiß auch er darum, dass Larissa Michelle Mühlhaus mit 15 Toren die erfolgreichste Torschützin in den Reihen der Hamburgerinnen ist, zumal die 21-Jährige damit über ein Drittel der gesamten HSV-Tore (42 Tore) erzielt hat.

„Hamburg ist eines der stärksten Teams der Liga, das sich als Aufsteiger umgehend in der Liga etabliert hat“, sagt Florian Kästner vor dem Rückspiel gegen den Tabellenvierten am Sonntag ab 11 Uhr auf Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfeldes. Und nunmehr kommt das Team von der Waterkant noch eine Idee stärker daher, hat es sich doch für die noch ausstehenden sieben Spiele der Saison 23/24 die Dienste der einstigen Nationaltorhüterin und TV-Expertin Almuth Schult sichern können.

War mit der U-19-Auswahl in Ungarn: FCC-Keeperin Jasmin Janning. © Christoph Worsch | Christoph Worsch

Florian Kästner wiederum hofft, dass seine Fußballerinnen immer noch den Frust des Remis (0:0) vom Ostersonntag gegen den damaligen Spitzenreiter SV Meppen verspüren - im Idealfall könnten sie diesen für die Wiedergutmachung gegen den Hamburger SV instrumentalisieren. „Gegen Meppen waren wir in der zweiten Halbzeit das klar bessere Team“, betont der FCC-Trainer.

Apropos SV Meppen, Stürmerin Melina Reuter scheiterte während des zweiten Akts zweimal denkbar knapp vor dem gegnerischen Gehäuse. Am 6. und 9. April bewies sie indes eindrucksvoll ihre Qualitäten in Sachen Abschluss: Im Trikot der U19-Nationalmannschaft traf sie in der zweiten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft im Juli in Litauen: zum einen beim 6:0-Sieg der DFB-Auswahl gegen Ungarn in Telki, zum anderen beim 4:1-Sieg über Schweden in Biscke – in beiden Partien erzielte sie das 1:0 und gehörte zudem auch beim 2:0-Sieg über Rumänien am 3. April zur Startelf. „Das hat mich sehr für sie gefreut, und natürlich hoffe ich, dass ihr diese Tore das nötige Selbstbewusstsein schenken, um nun auch in der Liga zu treffen“, sagte Florian Kästner.

Melina „Billy“ Reuter konnte in Ungarn ihre Torflaute beenden

Die FCC-Stürmerin war jedoch nicht die einzige Akteurin aus den Jenaer Reihen, die für die insgesamt drei Qualifikationsspiele in den National-Kader berufen wurde: Auch FCC-Torhüterin Jasmin Janning gehörte zum Aufgebot, griff gegen Rumänien, Ungarn und Schweden jedoch nicht das Geschehen auf dem Platz ein.

Melina Reuter erzielte zwei Tore für die U19-Nationalmannschaft. © TLZ | Juergen Scheere

Und was sagt Melina „Billy“ Reuter zu ihren zwei Treffern? „ Die Tore haben sich sehr gut angefühlt. Dank ihnen konnte ich endlich meine Flaute beenden, aber auch meinen Teil zur Qualifikation für die Endrunde der Europameisterschaft beitragen - sie zu erreichen, war unser Ziel“, sagt die 18-Jährige, die in ihren nunmehr zehn Einsätzen für die Nationalmannschaft achtmal traf.

FC Carl Zeiss Jena vs. Hamburger SV, Sonntag, 11 Uhr, Platz drei Ernst-Abbe-Sportfeld