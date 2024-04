Eisenberg. Eintracht-Vereinschef Mike Weber zeigte sich mit der Begegnung gegen den SV Schott Jena II sehr zufrieden - sein Team habe sich nach der 1:6-Klatsche rehabilitierten können. Schott-Trainer Andreas Kittner hingegen vermisste phasenweise die Gefahr in puncto Torabschluss in seinen Reihen.

Es sei ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Der Gegenentwurf zur Begegnung die Woche zuvor in Pößneck. Gefühlt sei ein völlig anderes Team am Samstag im Schortental aufgelaufen. Ja, Eintracht-Chef Mike Weber war vom Auftritt seiner Kicker am 22. Landesklasse-Spieltag in den heimischen Gefilden gegen den SV Schott JenaII sehr angetan, schließlich konnten sie über die Mannen von Andreas Kittner mit 3:1 (2:0) siegen.

„Sie haben sich heute ganz anders präsentiert als vor sieben Tagen: die Einstellung, die Körpersprache und nicht zuletzt die kämpferische Leistung – alles hat gestimmt. Man hat einfach gesehen, dass sie sich für die 1:6-Klatsche in Pößneck rehabilitieren wollten. Die hat zweifelsohne an ihnen genagt“, resümierte Mike Weber, der am Samstag in seinen Reihen Leistungsträger wie Maik Berger, Robert Häring und Keeper Niklas Sander wieder begrüßen konnte.

Für die Tore aufseiten der Hausherren waren indes Florian Dölle (40.), Louis Prieger (44.) und Robert Häring (56.) verantwortlich.

„Sie haben sich heute ganz anders präsentiert“

Letztlich habe es sich um einen verdienten, einen soliden Sieg gegen einen guten Gegner gehandelt, der bis zum Abpfiff auch stets gefährlich blieb, führte Mike Weber weiter aus, der mit seinen Worten u.a. an die Schlussphase erinnerte, in der Jenas Leon Ackermann noch auf 2:3 hätte verkürzen können, doch Keeper Niklas Sander habe souverän pariert.

Und der SV Schott? „Womöglich waren wir das Team mit der besseren Spielanlage, doch phasenweise waren wir einfach zu ungefährlich und auch zu unpräzise im Passspiel – da sprang zu wenig heraus. Außerdem haben sich meine Spieler vom entschlossenen Auftreten der Eintracht-Kicker, das sie seit jeher im Schortental an den Tag legen, wohl doch ein wenig beeindrucken lassen“, sagte Andreas Kittner, der seine Aussagen umgehend mit Zahlen unterlegte: eine Halbchance und einen Schuss gen Eintracht-Gehäuse habe er während des ersten Akts in seinen Reihen gezählt – naturgemäß zu wenig, um an der Wirkungsstätte der Eintracht zu bestehen.

Das Tor von Robert Häring war der Genickbruch für den SV Schott II

Anders geartet sei hingegen das Dargebotene seines Teams während des zweiten Akts dahergekommen, sagte der Schott-Trainer. Er habe ein paar Veränderungen vorgenommen – und siehe da: nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff verkürzten die Jenaer dank Anton Ruge auf 1:2 (47.).

Das dritte Tor der Eisenberger, das Robert Häring in der 56. Minute per Kopf erzielte, charakterisierte Andreas Kittner indes als Genickbruch für sein Team. „Danach war die Eintracht wild entschlossen: Sie haben wirklich alles verteidig und haben sich in jeden Ball geworfen – das war schon beeindruckend, zumal man gespürt hat, dass sie die drei Punkte nicht mehr hergeben werden. Alles in allem war das kein schlechtes Spiel von uns, aber eben auch kein sonderlich gutes – weder Fisch noch Fleisch. Dieser Tage fehlt es uns einfach an Konstanz - die ist jedoch vonnöten, wenn wir oben ein Wörtchen mitreden wollen“, sagte Andreas Kittner, der nunmehr mit seinem Team auf Platz acht rangiert. Sein Trainer-Kollege Ralf Prieger konnte mit seinem Team indes auf Rang fünf klettern.