Jena. Die 16-jährige Innenverteidigerin gab im Spitzenspiel gegen den Hamburger SV ihr Startelf-Debüt und erzielte zudem ihr erstes Tor für das Zweitligateam, doch die Tochter vom einstigen FCC-Spieler Carsten Sträßer gibt sich bescheiden.

An den 14. April 2024 wird sich Felicia Sträßer mit Sicherheit noch lange erinnern – und das aus gutem Grund: An jenem frühlingshaften Sonntag gab die 16-jährige Innenverteidigerin nicht nur ihr Startelf-Debüt für das Zweitligateam des FC Carl Zeiss Jena, sondern erzielte auch noch ein Tor. In der 60. Minute traf sie zum temporären 3:0 gegen den Hamburger SV. Schlussendlich triumphierte das Team von Florian Kästner mit 3:1 über die Hanseatinnen und rückte damit auf Platz zwei der Tabelle vor – und die Debütantin hatte mit ihrem Kopfball-Tor ihren Beitrag zu jenem Erfolg geleistet.

Die drei Torschützinnen des FC Carl Zeiss Jena: Luca Birkholz, Josephine Bonsu und Felicia Sträßer (von links). © Peter Poser | Peter Poser

„Das war ein sehr schönes Gefühl, doch im Vorfeld habe ich nicht davon zu träumen gewagt, dass ich ausgerechnet bei meinem Startelf-Debüt für das Zweitligateam auch noch mein erstes Tor für das Team erzielen werde“, sagte Felicia Sträßer.

Doch bei aller Freude über ihren Erfolg gab sich die Zehntklässlerin des hiesigen Sportgymnasiums bescheiden. „Natürlich freue ich mich darüber, doch es ist nicht wichtig, dass ich ein Tor gemacht habe. Wichtig ist allein, dass wir als Team gewonnen haben“, sagte die Fußballerin, die auch daran erinnerte, dass die vorangegangene Ecke von Nicole Woldmann sehr gut getreten gewesen und entsprechend perfekt hereingekommen sei – da habe alles gepasst; leichtes Spiel eben.

In der Hinrunde der 2. Bundesliga rückte Felicia Sträßer von der U 17 in den Kader der ersten Mannschaft auf und wurde am 17. Dezember in der Partie gegen die TSG Hoffenheim II erstmals eingewechselt. Während der Vorbereitung auf die Rückrunde, in der sie Trainer Florian Kästner ob ihrer beeindruckenden Leistungen zu überzeugen wusste, musste sie jedoch einen Rückschlag verkraften: Sie knickte mit ihrem linken Fuß um, woraufhin sie für mehrere Woche pausieren musste. Doch nunmehr ist sie wieder an Bord und zudem überglücklich darüber, in so kurzer Zeit einen derart großen Schritt absolviert zu haben. „Es ist einfach nur eine riesengroßen Ehre für mich, dass alles miterleben zu dürfen und Teil dieses Teams sein zu dürfen“, schwärmte Felicia Sträßer.

Am Sonntag nun, als sie mit ihren Mitstreiterinnen die Hamburgerinnen auf Platz drei des Ernst-Abbe-Sportfelds empfing, war natürlich auch ihr Vater Carsten Sträßer zugegen, seines Zeichens FCC-Legende – und natürlich freute er sich über das Debüt und das Tor seiner Tochter. „Als ich dann wieder auf meine angestammte Position zurücklief , hat er mir den erhobenen Daumen gezeigt“, sagte Felicia Sträßer, die sich seit ihrem fünften Lebensjahr dem Fußball widmet und während ihrer Anfangstage bei F- und E-Junioren des FC Carl Zeiss Jena trainierte.

Jubel bei den Spielerinnen von Jena über das Tor zum 3:0 durch Torschützin Felicia Sträßer (Jena). © Christoph Worsch | Christoph Worsch

Ach ja, ihr Vater würde stets betonen, dass sie ihre Kopfallstärke nicht von ihm habe. Das sei so gar nicht seine Stärke gewesen. „Er sagt immer, dass ich das Talent von meinem Opa geerbt habe“, berichtet Felicia Sträßer. Bei ihrem Opa wiederum handelt es sich um Ralf Sträßer, der als Stürmer einst in den Diensten des BFC Dynamo Berlin, Union Berlin und auch des FC Carl Zeiss Jena stand und zudem vier Länderspiele für die Nationalmannschaft der DDR absolvierte. Ergo: Felicia Sträßer setzt eine Familientradition fort – nunmehr in dritter Generation.