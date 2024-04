Jena. Am Sonntag gastieren die Fußballerinnen von Florian Kästner beim SC Sand - und das Team aus Baden-Württemberg hat Ambitionen. Im Vorfeld betonten sie noch einmal, dass sie aufsteigen wollen.

Am Wochenende werden die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena mal wieder einige Stunden auf der Autobahn verbringen, schließlich gastieren sie für den nunmehr 21. Spieltag der 2. Bundesliga am Sonntag ab 14 Uhr beim SC Sand. Ergo: Die Busreise geht gen Willstätt in Baden-Württemberg - gut 500 Kilometer von der Saalestadt entfernt.

SC Sand verfolgt ein ambitioniertes Ziel

Die Gastgeberinnen, die Platz sechs innehaben und damit zwei Plätze hinter den Jenaerinnen rangieren, verfolgen indes ein ambitioniertes Ziel: Sie wollen wieder in das Oberhaus aufsteigen, aus dem sie 2022 - nach acht Jahren - abstiegen. Vor der Begegnung gegen den FC Carl Zeiss Jena beschworen die SC-Fußballerinnen auf ihren Social-Media-Kanälen noch einmal inbrünstig jenes Ziel.

„Sie liegen aktuell sieben Punkte hinter dem Tabellenführer, doch die Saison neigt sich nun so langsam dem Ende entgegen, sodass sie unter Zugzwang stehen - entsprechend entschlossen werden sie wohl am Sonntag auftreten, zumal sie zu Hause spielen“, sagte Florian Kästner über die Gastgeberinnen, die im Laufe der Saison mehr als nur einmal von der Tabellenspitze grüßten und die er als robuste und eingespielte Mannschaft charakterisierte.

An den souveränen Auftritt gegen den Hamburger SV anknüpfen

Nichtdestotrotz, er blicke zuversichtlich auf die Begegnung in der Fremde - der souveräne Auftritt gegen den Hamburger SV am vergangenen Spieltag, aber auch die zweite Halbzeit gegen den SV Meppen am Ostersonntag seien für besagten Grundtenor verantwortlich, sagte Florian Kästner. „Die Stimmung im Team war während der vergangenen Tage sehr gut - und diese Mischung aus Heiterkeit, Selbstvertrauen und Entschlossenheit müssen wir am Sonntag gegen Sand einfach nutzen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, führte der Coach weiter aus, der auch daran erinnerte, dass das Hinspiel im Oktober in einem 1:1 mündete.

Für das Heimspiel gegen den Hamburger SV am vergangenen Sonntag musste Florian Kästner jedoch auf Kapitänin Merza Julević verzichten. Aufgrund eines Infekts konnte sie nicht auflaufen und war zur Passivität verdammt. Am Mittwoch stieg sie jedoch schon wieder ins Training ein - just an jenem Tag, an dem sie Geburtstag hatte. Die zweikampfstarke Mittelfeld-Strategin wurde 34.

SC Sand vs. FC Carl Zeiss Jena, Sonntag, 14 Uhr, Willstätt