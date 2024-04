Schkölen. Über 230 Motocross-Enthusiasten griffen am Wochenende im Kiefengrund in das Geschehen ein, doch insbesondere der Samstag war sehr fordernd.

Es gibt da diesen einen gesonderten Punkt entlang der Rennstrecke im Kiefengrund in Schkölen. Besagter Punkt befindet sich am oberen Ende der wahrlich imposanten Steilwand, dem so genannten Ochsenkopf. Wer sich einmal den Strapazen aussetzt, um ihn zu erklimmen, wird mit einem einzigartigen Ausblick über das gesamte Rennareal belohnt; ein Ausblick, der mitunter etwas Surreales besitzt, hat es doch von jenem exponierten Punkt den Anschein, dass das wimmelnde Renngeschehen unten im Tal in einer Miniaturwelt ausgetragen wird.

Das allgemeine Tohuwabohu sowie das allgegenwärtige Heulen der Motoren sind auch von jenem Plateau immer noch sicht- und vernehmbar, aber mit reichlich Abstand und wahrlich gedämpft – ein Caspar-David-Friedrich-Motiv für Motorsport-Enthusiasten.

Louis Lorenz vor seinem Rennen am Samstag. © OTZ | Sören Lorenz

Doch sobald ein Motocross-Pilot samt seiner Maschine jenen Steilhang in Angriff nahm und sich somit dem Betrachter näherte, war es um Abstand und Gedämpftheit geschehen – man könnte fast von einem Verwirrspiel um Distanz und Nähe oder gar dem Überschreiten einer imaginären Grenze sprechen. Gleich einem Reisenden, der von der einen Welt da unten temporär in die andere da oben übersetzt – und plötzlich ist wieder einer da, um im nächsten Moment schon wieder von dannen zu ziehen. Derart handhabten es die über 230 Fahrer und Fahrerinnen am Wochenende beim 50. Motocross-Event des MSC Schkölen, in dessen Rahmen die Rennserie „Next Generation“ gastierte.

Temporäre Wandler zwischen den Rennwelten

Irgendwann mussten sie sich alle dem Steilhang stellen und mutierten somit zu temporären Wandlern zwischen den (Renn-)Welten. Auf den ersten Metern des Hangs noch sehr schnell, um schlussendlich im Schritttempo oben anzukommen - im Idealfall.

Am Samstag gegen 17.15 Uhr nahm das Geheul der zahlreichen Motoren jedoch so nach und nach ab, um letztlich gänzlich zu verstummen: Aufgrund der unsteten Wetterlage mit immer wieder einsetzenden Schauern, die sich naturgemäß auf den Zustand der Rennstrecke auswirkten, sprachen sich die Piloten dafür aus, das Fahren einzustellen – es wurde schlichtweg zu gefährlich, zumal zuvor das Renngeschehen immer wieder unterbrochen werden musste.

Stets ein Highlight in Schkölens Kiefengrund: der Massenstart. © OTZ | Sören Lorenz

Ein flüchtiger Blick auf die Strecke, auf das Material und auch auf die Fahrer genügten indes, um zu wissen, wer der Hauptfeind an jenem Samstag war: der Schlamm. Ja, die Rennstrecke hatte sich in eine widerspenstige braune Pampe verwandelt, sodass der Gedanke, hier noch zu fahren, durchaus etwas Absurdes besaß. Besagte Pampe wiederum heftete sich gar hartnäckig an die Räder, die Fahrgestelle, die Motoren und Ketten, aber natürlich auch an die jeweilige Fahrerkluft und den Helm – ungewolltes Zusatzgewicht. Standen vor gut einem Jahr aufgrund der fast schon sommerlicher Temperaturen im Kiefengrund alle Zeichen auf Staublunge, handelte es sich bei der 50. Auflage um eine wahre Schlammschlacht. Am Sonntag indes hatten die Fahrer und Fahrerinnen nicht mit derartigen Problemen zu kämpfen – es war zwar kalt, aber in puncto Wetter beständig.

Vor einem Jahr Staublunge, dieses Jahr Schlammschlacht

Ja, die Bedingungen für Fahrer und Gerät auf der Rennstrecke wurden im Laufe des Samstags sukzessiv fordernder – auch Louis Lorenz aus den Reihen des MSC Schkölen erfuhr dies: „Während der Qualifikation zur Mittagszeit waren die Verhältnisse noch sehr angenehm, doch später setzten immer wieder Hagel und Regen ein – und das wiederum hat das ohnehin schon anspruchsvolle Fahren auf der Strecke noch einmal ungemein erschwert“, berichtete der 23-Jährige. Seine Klasse – Newcomer bis 250 ccm – konnte jedoch ihr Rennen trotz der wahrlich durchwachsenen Wetterlage beenden. Bei der späteren Siegerehrung im Festzelt auf dem Sportplatz in Schkölen wiederum fand er sich auf dem Podest wieder: Louis Lorenz wurde Zweiter.

„Das Teilnehmerfeld war sehr ausgeglichen – gut und auch sehr fair“, sagte der Motocross-Pilot, der sich jedoch erst seit gut zwei Jahren jenem Motorsport-Genre verschrieben hat. Zuvor war Extrem-Enduro seine Leidenschaft, doch da sich seine jahrelangen Weggefährten so nach und nach von der Sportart zurückgezogen hätten und er am Ende der einzig Verbliebene gewesen sei, der ihr noch nachging, betrat er im Sommer 2022 ein neues Terrain. „Mit meiner Enduro-Maschine bin ich dann ein paarmal auf der Motocross-Strecke in Schkölen gefahren und habe recht schnell Gefallen daran gefunden.“

Ochsenkopf ein ums andere Mal bewältigt

Und was bedeutet ihm sein zweiter Platz? „Für mich persönlich war das ein wichtiges Rennen – meine Familie und auch viele Freunde wohnten ihm bei, um mich moralisch zu unterstützen“, sagte der aus Hainchen stammende Motorsportler, der bereits im vergangenen Jahr die Next-Generation-Serie absolvierte und sie auf Platz sieben beendete. Gen Saisonfinale habe er sich gesteigert. Dieses Jahr liebäugle er sogar mit einem Platz auf dem Treppchen – doch naturgemäß sei es nach lediglich einem Rennen noch viel zu früh für eine Prognose, sagte Louis Lorenz.

Louis Lorenz nach dem Rennen. © OTZ | Sören Lorenz

Und der Ochsenkopf? Der sei für ihn keine sonderliche Herausforderung gewesen: Er habe ihn ein ums andere Mal bewältigen können, die Maschine sei ihm kein einziges Mal abgestorben. „Zum Glück nicht“, sagte Louis Lorenz und lachte.

Nach dem Rennabbruch am Samstag standen für zahlreiche Fahrer und deren Entourage alle Zeichen auf Abreise. Nicht wenige waren mit Wohnmobilen samt Anhängern angereist. Da sich jedoch der Parkplatz im Tal befand, musste eine entsprechende Anhöhe genommen werden – bei trockenen Verhältnissen gar kein Problem, doch wehe, wenn Petrus immer wieder seine Schleusen öffnet: In schöner Regelmäßigkeit blieben Vehikel jeder Couleur im Schlamm stecken.

Doch wehe, wenn Petrus immer wieder seine Schleusen öffnet

Doch auch da wusste der MSC Schkölen dank des entsprechenden Geräts zu helfen. Doch damit nicht genug: Gebannt verfolgten Zuschauer und Fahrer den PS-hgeschwängerten Kampf gegen Matsch und Moder und unterstützten die Helfer und die Steckengebliebenen mitunter lautstark. Ja, der Jubel war stets groß, wenn ein Abreisender mit vereinten PS-Kräften die Anhöhe überwand – in gewisser Weise war sie der Ochsenkopf für die Wohnmobile und Kleintransporter an jenem durchwachsenen und wahrlich feucht-kaltem Samstag.