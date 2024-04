Schkölen. Zwei schwere Unfälle überschatteten punktuell das Jubiläum des MSC Schkölen. Jenseits der Unfälle und der durchwachsenen Witterungsbedingungen zeigt man sich seitens des gastgebenden Vereins jedoch sehr zufrieden mit dem Renn-Wochenende.

Im Kiefengrund kam es an beiden Renntagen zu schweren Unfällen. Zweimal musste ein Hubschrauber samt Notarzt in Schkölen landen – einmal samstags, einmal sonntags. Dazu gesellten sich noch weitere leichterte Unfälle während des gesamten Wochenendes.

Am Sonntag wurde ein Fahrer aus Sachsen, der in der M1-Klasse antrat, in das Jenaer Universitätsklinikum geflogen und umgehend operiert. „Soweit mir bekannt, soll er die Operation gut überstanden und auch ein Gefühl in seinen Extremitäten haben“, sagte David Rosenstengel. In besagter M1-Klasse wiederum würden erfahrene Motorsportler antreten, sodass hier und da die Vermutung geäußert wurde, dass es sich um einen Materialfehler gehandelt haben könnte, der zum Sturz führte. „Letztlich sind das aber alles nur Spekulationen“, sagte der Vereinsvorsitzende des MSC Schkölen.

Gleichzeitig konnte er am Montagabend Entwarnung hinsichtlich des schweren Unfalls am Samstag geben. „Glücklicherweise hat sich die Verletzung nicht als derartig schwerwiegend herausgestellt, wie es im ersten Moment vermutet wurde“, sagte der 35-Jährige mit vernehmbarer Erleichterung. Mit seinen Worten verwies er auf einen Fahrer, nach dessen Sturz der Verdacht auf einen mehrfachen Bruch der Wirbelsäule bestand. Letztlich habe es sich um schwere Prellungen und nicht um Frakturen gehandelt.

Jenseits der Ereignisse zeigte sich Rosenstengel indes sehr zufrieden mit dem Jubiläums-Wochenende des MSC Schkölen. Man habe mit dem Event zweifelsohne die Motorsport-Tradition in der Region beschwören können. Des Weiteren zeigte er sich von der reibungslosen Zusammenarbeit zwischen dem Schützenverein und der Feuerwehr Schkölen, aber auch dem DRK Eisenberg angetan. „Mit vereinten Kräften haben wir es gewuppt und hoffentlich auch dafür gesorgt, dass die zwei Tage für die Anwohner der Rennstrecke erträglich waren und sich die Beeinträchtigungen in Grenzen hielten“, sagte Rosenstengel, der auch an die Streckenposten dachte: „Ganz ehrlich, gerade am Samstag hätte ich da gar keinen Bock draufgehabt.“