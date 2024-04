Jena. Dank ihres Siegs über den ESV Dresden verteidigen die Jenaer Hockeyspielerinnen ihren Spitzenplatz in ihrer Staffel.

Im ersten Rückrundenspiel der Hockey-Feldsaison in der Mitteldeutschen Oberliga knüpfte Leonie Blattmann nahtlos an ihre Leistungen aus der Hallensaison an: Die Stürmerin des SSC Jena steuerte drei der fünf Tore beim 5:0-Erfolg über den ESV Dresden bei. Dank ihres Sieges haben die SSC-Damen weiterhin die Tabellenführung in ihrer Staffel inne.